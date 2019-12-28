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2019-12-28T14:58+0300
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Россия осудила теракт в столице Сомали
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РИА Новости

Россия осудила теракт в столице Сомали

14:47 28.12.2019 (обновлено: 14:58 28.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия решительно осуждает теракт в столице Сомали, направленный на дестабилизацию ситуации в стране и унесший 90 жизней, говорится в сообщении МИД РФ.
Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо превысило 90. По данным МИД РФ, среди них были 17 сомалийских полицейских и 73 мирных жителя.
"Решительно осуждаем этот варварский террористический акт, жертвами которого стали мирные граждане. Очевидно, что эта очередная кровавая вылазка экстремистов направлена на дестабилизацию ситуации в Сомали. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что Россия в качестве постоянного члена СБ ООН будет и далее поддерживать усилия Федерального правительства Сомали по достижению национального примирения и подготовке парламентских и президентских выборов в 2020-2021 годах.
Аэрофотоснимок спасательных работ на месте взрыва фабрики в промышленном химическом парке в провинции Цзянсу на востоке Китая. 22 марта 2019
14:57
Крупные взрывы в мире в 2007 — 2019 годах
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"* . Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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МИД РФСомалиРоссияВ мире
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