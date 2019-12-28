Россия осудила теракт в столице Сомали

"Решительно осуждаем этот варварский террористический акт, жертвами которого стали мирные граждане. Очевидно, что эта очередная кровавая вылазка экстремистов направлена на дестабилизацию ситуации в Сомали. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что Россия в качестве постоянного члена СБ ООН будет и далее поддерживать усилия Федерального правительства Сомали по достижению национального примирения и подготовке парламентских и президентских выборов в 2020-2021 годах.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"* . Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.