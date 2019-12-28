В столице Сомали прогремел взрыв

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо увеличилось до 50, сообщает местная радиостанция Dalsan

Ранее сообщалось о девяти погибших.

Wararkii ugu dambeeyay Khasaaraha ka dhashay Qaraxii Ex-Koontarool Afgooye - https://t.co/vHAXBI2HOB pic.twitter.com/nDfAJ6ILnF — Radio Dalsan (@DalsanFM) December 28, 2019

Как заявил мэр города Омар Филиш, среди погибших есть учащиеся местного университета. Как сообщает радиостанция со ссылкой на источники в службах безопасности страны, в результате взрыва также погибли четыре инженера из Турции. По данным источников, они могли быть главной целью взрыва.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.