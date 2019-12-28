В столице Сомали прогремел взрыв

Ранее сообщалось о девяти погибших.
Wararkii ugu dambeeyay Khasaaraha ka dhashay Qaraxii Ex-Koontarool Afgooye - https://t.co/vHAXBI2HOB pic.twitter.com/nDfAJ6ILnF— Radio Dalsan (@DalsanFM) December 28, 2019
Как заявил мэр города Омар Филиш, среди погибших есть учащиеся местного университета. Как сообщает радиостанция со ссылкой на источники в службах безопасности страны, в результате взрыва также погибли четыре инженера из Турции. По данным источников, они могли быть главной целью взрыва.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Террористическая организация, запрещенная в России