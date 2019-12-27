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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T19:25+0300
https://ria.ru/20191227/1562959588.html
Главы СНГ выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате
https://cdn25.img.ria.ru/images/156291/69/1562916949_0:115:2200:1353_1036x0_80_0_0_d50534d4668283afdc785f44de965e00.jpg
РИА Новости

Главы СНГ выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате

19:15 27.12.2019 (обновлено: 19:25 27.12.2019)
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президенты стран СНГ выразили соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании Bek Air вблизи Алма-Аты.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По данным генконсульства РФ, россиян на борту разбившегося самолета не было.
В пятницу президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и всему казахстанскому народу поступали соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета вблизи Алма-Аты от его коллег из стран СНГ.
В частности, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков направил телеграмму, в которой говорится, что он "с чувством глубокой скорби воспринял новость о человеческих жертвах в результате катастрофы во время авиарейса Алматы - Нур-Султан". "От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования близким и родственникам погибших, разделяю горечь невосполнимой утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - цитирует телеграмму пресс-служба киргизского лидера.
Обломки самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Вчера, 14:20Крушение самолета в Алма-Ате
В аэропорту Алма-Аты рассказали подробности крушения самолета
Свои соболезнования также выразил президент Молдавии Игорь Додон. "Направил телеграмму соболезнования президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с крушением в районе Алма-Аты самолета, в результате чего есть погибшие, в том числе дети. От имени граждан Республики Молдова и от себя лично выражаю сочувствие всему народу Казахстана", - написал Додон на своей странице в Facebook. Президент передал глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко в своем соболезновании к Токаеву отметил, что в республике с глубокой скорбью восприняли известие о жертвах и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета. Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Вчера, 12:11Крушение самолета в Алма-Ате
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев также направил письмо с соболезнованиями казахстанскому коллеге. "Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы в городе Алматы", - говорится в сообщении пресс-службы узбекского лидера. По данным пресс-службы, Мирзиеев выразил слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Украинский президент Владимир Зеленский в своем соболезновании написал, что "с прискорбием и болью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета". "От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым", - говорится в письме Зеленского, которое цитирует пресс-служба главы украинского государства.
Также соболезнования казахстанскому народу выразил глава МИД Украины Вадим Пристайко: "С глубокой грустью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета в Казахстане. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым".
Авиакатастрофа в Казахстане
© Фото : КЧС МВД РК

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

Крушение самолета в Алма-Аты
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

При крушении погибли 12 человек.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата - Нур-Султан
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
200102
Обсудить 0
Крушение самолета в Алма-АтеСооронбай ЖээнбековКасым-Жомарт ТокаевАлександр ЛукашенкоСНГВладимир ЗеленскийУзбекистанМолдавияБелоруссияКиргизияКазахстанУкраинаВ мире
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