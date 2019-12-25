В Дагестане вручены дипломы победителям конкурса "Я-профессионал"

МАХАЧКАЛА, 25 дек – РИА Новости. Дипломы победителей конкурса "Я-профессионал", инициатором проведения которого выступил глава Дагестана Владимир Васильев, вручены 21 молодому специалисту республики, сообщает пресс-служба главы и правительства РД.
Цель конкурса - отбор перспективных специалистов для профессионального развития и трудоустройства в Республике Дагестан.
Дипломы, а также удостоверения о повышении квалификации по образовательной программе "Управление проектами" вручены молодым специалистам по итогам организованного для них трехдневного интенсив-курса с участием преподавателей НИУ "Высшая школа экономики".
Также у победителей конкурса состоялись собеседования с руководителями министерств и ведомств Дагестана, по итогам которого все они в ближайшее время будут трудоустроены.
"Этот конкурс создает возможности для дальнейшего роста. Думаю, мы сделаем так, чтобы это было не разовое мероприятие, и повторим данный конкурс в следующем году", - привели в пресс-службе слова вице-премьера правительства Дагестана Гаджимагомеда Гусейнова, вручившего дипломы.