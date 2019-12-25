В Дагестане вручены дипломы победителям конкурса "Я-профессионал"

МАХАЧКАЛА, 25 дек – РИА Новости. Дипломы победителей конкурса "Я-профессионал", инициатором проведения которого выступил глава Дагестана Дипломы победителей конкурса "Я-профессионал", инициатором проведения которого выступил глава Дагестана Владимир Васильев , вручены 21 молодому специалисту республики, сообщает пресс-служба главы и правительства РД.

Цель конкурса - отбор перспективных специалистов для профессионального развития и трудоустройства в Республике Дагестан.

Дипломы, а также удостоверения о повышении квалификации по образовательной программе "Управление проектами" вручены молодым специалистам по итогам организованного для них трехдневного интенсив-курса с участием преподавателей НИУ "Высшая школа экономики".

Также у победителей конкурса состоялись собеседования с руководителями министерств и ведомств Дагестана, по итогам которого все они в ближайшее время будут трудоустроены.