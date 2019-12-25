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Республика Дагестан
2019-12-25T20:20+0300
https://ria.ru/20191225/1562853859.html
В Дагестане вручены дипломы победителям конкурса "Я-профессионал"
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РИА Новости

В Дагестане вручены дипломы победителям конкурса "Я-профессионал"

20:20 25.12.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 25 дек – РИА Новости. Дипломы победителей конкурса "Я-профессионал", инициатором проведения которого выступил глава Дагестана Владимир Васильев, вручены 21 молодому специалисту республики, сообщает пресс-служба главы и правительства РД.
Цель конкурса - отбор перспективных специалистов для профессионального развития и трудоустройства в Республике Дагестан.
Дипломы, а также удостоверения о повышении квалификации по образовательной программе "Управление проектами" вручены молодым специалистам по итогам организованного для них трехдневного интенсив-курса с участием преподавателей НИУ "Высшая школа экономики".
Также у победителей конкурса состоялись собеседования с руководителями министерств и ведомств Дагестана, по итогам которого все они в ближайшее время будут трудоустроены.
Махачкала
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"Этот конкурс создает возможности для дальнейшего роста. Думаю, мы сделаем так, чтобы это было не разовое мероприятие, и повторим данный конкурс в следующем году", - привели в пресс-службе слова вице-премьера правительства Дагестана Гаджимагомеда Гусейнова, вручившего дипломы.
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Республика ДагестанДагестанОбщество
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