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На Украине возбудили уголовное дело из-за российского поезда в Крым
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РИА Новости

На Украине возбудили уголовное дело из-за российского поезда в Крым

18:21 25.12.2019 (обновлено: 18:26 25.12.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. На Украине возбудили уголовное дело из-за "незаконного пересечения границы" после начала железнодорожного сообщения с Крымом по мосту через Керченский пролив.
Как сообщает пресс-служба украинской прокуратуры, дело зарегистрировали в связи с прибытием на полуостров поезда Санкт-Петербург — Симферополь.

"Собака лает, а караван идет"

Комментируя действия Киева, депутат Госдумы Константин Бахарев отметил, что не стоит обращать внимание "на любые инсинуации и бессмысленные заявления" украинской стороны.
"В данном случае наиболее применима известная пословица "Собака лает, а караван идет", — сказал он РИА Новости.
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В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская порекомендовала Украине выбросить подобные уголовные дела и сконцентрироваться на ситуации внутри страны.
"Предлагаю новой украинской власти присоединиться и возобновить железнодорожное сообщение с Крымом, открыть днепровскую воду в Северо-Крымский канал и принять ряд других решений, направленных на конструктив", — заявила собеседница агентства.

"Юридически ничтожно"

В Совете Федерации заметили, что украинское правосудие отрицает волеизъявление крымчан и изменившийся статус полуострова.
"Юрисдикцию такого рода решений мы не признаем, наша страна действует в рамках своих законов, которые исчерпывающим образом определяют нынешний статус Крыма", — отметил в беседе с RT глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
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Косачев добавил, что у "чисто политического жеста" киевских властей не будет никаких реальных последствий. По его словам, действия Украины "ничтожны" с юридической точки зрения.

"Навязчивые идеи"

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе посоветовал украинским властям оставить навязчивую идею и не тратить силы на критику моста через Керченский пролив
"Эти люди сами себя доводят до исступления выдуманными мифами. Прежде чем критиковать чужие мосты и тех, кто по ним ездит, пусть займутся своим делом", — считает Иоффе.
Он отметил, что Киеву следует привести в порядок собственную инфраструктуру, которая находится в плачевном состоянии.
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Запуск поездов по мосту

В понедельник президент Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста для движения пассажирских составов. Российский лидер лично проехал на поезде "Таврия" в кабине машиниста.
Путин назвал начало железнодорожного сообщения с полуостровом большим событием, а Крымский мост — красавцем.
Крымский мост стал самым протяженным в России — длина конструкции составила 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года — на семь месяцев раньше запланированного срока.
Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.
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23 декабря, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
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Константин КосачевВладимир ПутинКрымский мостКонстантин БахаревГригорий ИоффеНаталья ПоклонскаяСовет Федерации РФГосдума РФСимферопольКрымСанкт-ПетербургУкраинаВ мире
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