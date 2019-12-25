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2019-12-25T15:32+0300
https://ria.ru/20191225/1562835081.html
Поклонская прокомментировала уголовное дело из-за поездов в Крым
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РИА Новости

Поклонская прокомментировала уголовное дело из-за поездов в Крым

15:23 25.12.2019 (обновлено: 15:32 25.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала уголовное дело, которое Украина возбудила после прибытия российского поезда в Крым.
Депутат посоветовала киевским властям навести порядок в стране и "избавиться от националистической чумы", а после этого возобновить железнодорожное сообщение с полуостровом и пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.
Крымский мост через Керченский пролив
23 декабря, 19:21
На Украине выразили протест из-за поездки Путина в Крым
"Предлагаю украинским следственным органам выбросить все подобные "уголовные дела" и принять решение о возбуждении одного уголовного производства в отношении Порошенко и компании по факту государственного переворота и вооруженного захвата власти, изменения территориальной целостности и конституционного строя Украины", — заявила РИА Новости Поклонская, отметив, что это будет единственным верным решением для Киева.
Ранее украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" после начала железнодорожного сообщения с Крымом по мосту через Керченский пролив.
В понедельник президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста и лично проехал по нему в кабине машиниста. Глава государства назвал запуск пассажирских поездов большим событием, а сам инфраструктурный объект — "красавцем".
Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Он стал самым протяженным в России — длина сооружения составила 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года — на семь месяцев раньше запланированного срока.
Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.
"Красавец, а не мост": Путин открыл движение поездов в Крым
© РИА Новости / Сергей Гунеев

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

Церемония открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
1 из 13

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра железнодорожной станции Тамань пассажирская после церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Справа - министр транспорта Евгений Дитрих
2 из 13

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
3 из 13

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
4 из 13

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Алексей Никольский

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
5 из 13

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

Президент РФ Владимир Путин общается с рабочими-мостовиками во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста из Керчи в Тамань
6 из 13

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Гунеев

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

Трансляция поездки президента РФ Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса перед церемонией открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
7 из 13

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

Отправление поезда Таврия из Санкт-Петербурга в Крым
8 из 13

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

Первый именной состав Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. 23 декабря 2019
9 из 13

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

Проверка билетов у пассажиров первого именного состава Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14.00, на Московском вокзале
10 из 13

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

Проводница проверяет билет у пассажирки в поезде Таврия, следующем по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь
11 из 13

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

Отправление поезда Таврия из Санкт-Петербурга в Крым
12 из 13

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

Первый именной состав Таврия во время отправления от перрона на Московского вокзала из Санкт-Петербурга в Севастополь
13 из 13

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
2 из 13

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 13

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 13

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
6 из 13

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 13

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
8 из 13

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

© РИА Новости / Алексей Даничев
10 из 13

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
12 из 13

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
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Крымский мостНаталья ПоклонскаяГосдума РФКрымУкраинаВ мире
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