Поклонская прокомментировала уголовное дело из-за поездов в Крым

Наталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала уголовное дело, которое Украина возбудила после прибытия российского поезда в Крым

Депутат посоветовала киевским властям навести порядок в стране и "избавиться от националистической чумы", а после этого возобновить железнодорожное сообщение с полуостровом и пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

"Предлагаю украинским следственным органам выбросить все подобные "уголовные дела" и принять решение о возбуждении одного уголовного производства в отношении Порошенко и компании по факту государственного переворота и вооруженного захвата власти, изменения территориальной целостности и конституционного строя Украины", — заявила РИА Новости Поклонская, отметив, что это будет единственным верным решением для Киева.

Ранее украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" после начала железнодорожного сообщения с Крымом по мосту через Керченский пролив.

В понедельник президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста и лично проехал по нему в кабине машиниста. Глава государства назвал запуск пассажирских поездов большим событием, а сам инфраструктурный объект — "красавцем".

Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Он стал самым протяженным в России — длина сооружения составила 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года — на семь месяцев раньше запланированного срока.