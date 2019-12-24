Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов

По его словам, сегодня уровень закредитованности у субъектов РФ "разный, но он не является критическим". "Совсем недавно проводил очередное совещание с правительством и с финансово-экономическим блоком. У них есть поручение обратить на эти регионы особое внимание", - добавил Путин.

"Они до сих пор находятся в непростой ситуации и нужно им помочь. Это мое прямое указание было буквально неделю или десять дней назад. Минфин согласился, сказали: "да, мы сейчас будем думать над тем, как поддержать эти регионы". В целом они пока возражают против возврата к новой итерации бюджетных кредитов. Но проблема, о которой вы сказали, тем не менее существует, я вижу, я понимаю это. Поэтому давайте мы вместе не будем выпускать это из поля зрения, будем держать этот вопрос под постоянным вниманием и в диалоге с правительством будем искать это решение", - заключил он.