Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости наращивания долгов в регионах, добавив, что не так давно поручил финансовому блоку кабмина проработать решение проблемы наиболее закредитованных субъектов РФ и предложил законодателям совместно искать решение в диалоге с правительством.
Сразу несколько участников встречи Путина с руководством Госдумы и Совета Федерации, которая состоялась во вторник, затронули тему реструктуризации кредитов российских регионов. "Конечно, нам не нужно наращивать долг в регионах. Нам нигде не нужно его наращивать - ни в промышленности не нужно лишних долгов наращивать, ни в регионах тем более", - подчеркнул в ответ Путин.
По его словам, сегодня уровень закредитованности у субъектов РФ "разный, но он не является критическим". "Совсем недавно проводил очередное совещание с правительством и с финансово-экономическим блоком. У них есть поручение обратить на эти регионы особое внимание", - добавил Путин.
Он напомнил и позицию Минфина по поводу возможности новой итерации бюджетных кредитов. "Они возражают, и возражают, прежде всего, потому, что считают необходимым нацелить регионы на более эффективную работу", - пояснил президент.
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"К сожалению, были случаи, когда у некоторых регионов была возможность перекредитоваться, избавиться от коммерческого кредита и взять бюджетный кредит со льготной ставкой, а регионы этого не делали, предпочитали оставаться на дорогом коммерческом кредите и платить региональным банкам высокую процентную ставку. Возникает вопрос - почему?", - отметил Путин.
Глава государства подчеркнул, что с позиций справедливости следует учесть интересы тех регионов, которые оказались в конце очереди, и до них эта помощь не дошла в нужном или полном объеме.
"Они до сих пор находятся в непростой ситуации и нужно им помочь. Это мое прямое указание было буквально неделю или десять дней назад. Минфин согласился, сказали: "да, мы сейчас будем думать над тем, как поддержать эти регионы". В целом они пока возражают против возврата к новой итерации бюджетных кредитов. Но проблема, о которой вы сказали, тем не менее существует, я вижу, я понимаю это. Поэтому давайте мы вместе не будем выпускать это из поля зрения, будем держать этот вопрос под постоянным вниманием и в диалоге с правительством будем искать это решение", - заключил он.
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