Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T19:18+0300
https://ria.ru/20191224/1562800001.html
Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156279/92/1562799297_0:0:2690:1514_1036x0_80_0_0_0d40586eb7ef593841fe81499e38fbf0.jpg
РИА Новости

Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов

19:18 24.12.2019
160
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости наращивания долгов в регионах, добавив, что не так давно поручил финансовому блоку кабмина проработать решение проблемы наиболее закредитованных субъектов РФ и предложил законодателям совместно искать решение в диалоге с правительством.
Сразу несколько участников встречи Путина с руководством Госдумы и Совета Федерации, которая состоялась во вторник, затронули тему реструктуризации кредитов российских регионов. "Конечно, нам не нужно наращивать долг в регионах. Нам нигде не нужно его наращивать - ни в промышленности не нужно лишних долгов наращивать, ни в регионах тем более", - подчеркнул в ответ Путин.
По его словам, сегодня уровень закредитованности у субъектов РФ "разный, но он не является критическим". "Совсем недавно проводил очередное совещание с правительством и с финансово-экономическим блоком. У них есть поручение обратить на эти регионы особое внимание", - добавил Путин.
Он напомнил и позицию Минфина по поводу возможности новой итерации бюджетных кредитов. "Они возражают, и возражают, прежде всего, потому, что считают необходимым нацелить регионы на более эффективную работу", - пояснил президент.
Знак процента на витрине
Вчера, 00:21
Названы самые закредитованные российские регионы
"К сожалению, были случаи, когда у некоторых регионов была возможность перекредитоваться, избавиться от коммерческого кредита и взять бюджетный кредит со льготной ставкой, а регионы этого не делали, предпочитали оставаться на дорогом коммерческом кредите и платить региональным банкам высокую процентную ставку. Возникает вопрос - почему?", - отметил Путин.
Глава государства подчеркнул, что с позиций справедливости следует учесть интересы тех регионов, которые оказались в конце очереди, и до них эта помощь не дошла в нужном или полном объеме.
"Они до сих пор находятся в непростой ситуации и нужно им помочь. Это мое прямое указание было буквально неделю или десять дней назад. Минфин согласился, сказали: "да, мы сейчас будем думать над тем, как поддержать эти регионы". В целом они пока возражают против возврата к новой итерации бюджетных кредитов. Но проблема, о которой вы сказали, тем не менее существует, я вижу, я понимаю это. Поэтому давайте мы вместе не будем выпускать это из поля зрения, будем держать этот вопрос под постоянным вниманием и в диалоге с правительством будем искать это решение", - заключил он.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
7 ноября, 03:50
Исследование выявило наиболее закредитованную группу россиян
400003
Обсудить 0
Совет Федерации РФГосдума РФМинистерство финансов РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила разработать стратегию развития каждого региона
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Володин высказался за точечную корректировку Конституции
Местные жители на торжественном мероприятии по случаю открытия главной новогодней елки Республики на центральной площади в Луганске. 23 декабря 2018
В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России
Насморк
Врач рассказала, что нельзя делать при насморке
Конституцию лучше не менять, но...: Путин затронул вопрос о Конституции РФ
Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Задержанный генерал ФТС оказался долларовым миллионером
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Путин: интересы России и ее народа должны быть выше конъюнктуры
Раскопки древнего города Бета Самати
В Эфиопии обнаружен город, оставшийся от древней цивилизации
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
Роботизированный комплекс Соратник
Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Путин заявил о необходимости поддерживать успешные отрасли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27Число жертв обстрела рынка в Йемене достигло 17 человек, сообщили СМИ
20:27Володин проводит встречу с Медведчуком
20:24В парк "Мосгортранса" поступил трехсотый электробус
20:17В Турции раскритиковали ряд стран за военную поддержу Хафтара в Ливии
20:08В Нью-Гэмпшире в отеле произошел взрыв и пожар
20:03Поклонская заявила, что националисты являются угрозой для Украины
20:02Ник Кейв преподнес фанатам рождественский подарок
20:02Чиновников хотят пересадить на такси
19:55Медведев и премьер Вьетнама обсудили двустороннее сотрудничество
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
Лента новостейМолния