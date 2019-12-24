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Задержанный генерал ФТС оказался долларовым миллионером
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РИА Новости

Задержанный генерал ФТС оказался долларовым миллионером

15:24 24.12.2019 (обновлено: 19:49 24.12.2019)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловНачальник управления в центральном аппарате ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Начальник управления в центральном аппарате ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. У начальника управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка изъяли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота, сообщил следователь в суде.
Об обысках в ведомстве стало известно накануне. Во вторник Кизлыку и его заму Алексею Серебро предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями. Им грозит до десяти лет колонии.
Следствие считает, что они незаконно освободили группу контрабандистов, перевозивших деньги.
По словам источника РИА Новости, обвиняемые способствовали прекращению уголовной ответственности супруги российского посла в Кении, которая ввезла около 50 тысяч долларов при пересечении границы России в одном из столичных аэропортов.
Генерал все обвинения отвергает.
Суд арестовал Кизлыка и Серебро до 22 февраля.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
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Как полковник Захарченко стал миллиардером
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Алексей СереброАлександр КизлыкФедеральная таможенная служба РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Какой то уж скромный генерал по сравнению с Захарченко . Нужно ему НДФЛотменить .
24 декабря, 15:52
Алексей Николаевич
65760005
Тщательнее надо искать.....
24 декабря, 15:27
Арсений Понфиленко
9390000
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