Задержанный генерал ФТС оказался долларовым миллионером

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. У начальника управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка изъяли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота, сообщил следователь в суде.
Об обысках в ведомстве стало известно накануне. Во вторник Кизлыку и его заму Алексею Серебро предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями. Им грозит до десяти лет колонии.
Следствие считает, что они незаконно освободили группу контрабандистов, перевозивших деньги.
По словам источника РИА Новости, обвиняемые способствовали прекращению уголовной ответственности супруги российского посла в Кении, которая ввезла около 50 тысяч долларов при пересечении границы России в одном из столичных аэропортов.
Генерал все обвинения отвергает.
Суд арестовал Кизлыка и Серебро до 22 февраля.
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