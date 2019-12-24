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Генерал ФТС Кизлык отверг обвинения в коррупции
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РИА Новости

Генерал ФТС Кизлык отверг обвинения в коррупции

15:21 24.12.2019 (обновлено: 15:29 24.12.2019)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловНачальник управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенант Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
Начальник управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенант Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Начальник управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенант Александр Кизлык не признает себя виновным в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности "лицам, совершавшим контрабанду денежных средств". При этом неясно, ввозились ли деньги в Россию или вывозились из России.
"Ваша честь, закон позволяет изменять уголовную или административную ответственность ниже низшего предела. Что касается прекращения уголовного дела в отношении жены посла, она была в таком плохом состоянии и знала, что надо идти по красному коридору, но дознаватель принял такое решение. Я не давал указаний и не согласен с ходатайством [о заключении в СИЗО]", - сказал Кизлык.
О какой именно жене какого посла идет речь, пока неясно. В целом, известны только отрывочные детали случившегося.
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МоскваРоссияАлександр КизлыкФедеральная таможенная служба РФПроисшествия
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