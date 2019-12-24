Генерал ФТС Кизлык отверг обвинения в коррупции

"Ваша честь, закон позволяет изменять уголовную или административную ответственность ниже низшего предела. Что касается прекращения уголовного дела в отношении жены посла, она была в таком плохом состоянии и знала, что надо идти по красному коридору, но дознаватель принял такое решение. Я не давал указаний и не согласен с ходатайством [о заключении в СИЗО]", - сказал Кизлык.