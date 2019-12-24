Генерала ФТС и его заместителя обвинили в злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Начальник управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенант Александр Кизлык и его зам Алексей Серебро задержаны по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля Кизлыка Александра и Серебро Алексея",- сказала собеседница агентства.
По ее словам, Кизлык имеет звание генерал-лейтенанта, он возглавляет управление таможенного дознания, а Серебро – его зам.
Им предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и грозит до десяти лет колонии.
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