В ФТС прошли обыски

"Двадцать третьего декабря 2019 года в ряде служебных помещений Управления таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России, а также Внуковской и Домодедовской таможен сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-следственные мероприятия", — заявили в пресс-службе.