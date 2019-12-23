В ФТС прошли обыски

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в одном из управлений центрального аппарата Федеральной таможенной службы, а также Внуковской и Домодедовской таможнях, сообщила пресс-служба ФТС.
"Двадцать третьего декабря 2019 года в ряде служебных помещений Управления таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России, а также Внуковской и Домодедовской таможен сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-следственные мероприятия", — заявили в пресс-службе.
В отношении отдельных сотрудников ФТС проводятся следственные действия.