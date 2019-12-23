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В ФТС прошли обыски
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РИА Новости

В ФТС прошли обыски

14:33 23.12.2019 (обновлено: 19:56 23.12.2019)
20239
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в одном из управлений центрального аппарата Федеральной таможенной службы, а также Внуковской и Домодедовской таможнях, сообщила пресс-служба ФТС.
"Двадцать третьего декабря 2019 года в ряде служебных помещений Управления таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России, а также Внуковской и Домодедовской таможен сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-следственные мероприятия", — заявили в пресс-службе.
В отношении отдельных сотрудников ФТС проводятся следственные действия.
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Федеральная таможенная служба РФПроисшествия
Популярные комментарии
Там надо арестовывать 9 из каждый 10. Достаточно посмотреть в каких домах они живут, на каких машинах ездят и сколько при этом официально получают. Если не сходится - сразу в кутузку.
23 декабря, 15:43
Будущее Страны
5830000
там опечатка явная, не несколько высокопоставленных тамож- а всех надо брать и канал копать и лес сажать
23 декабря, 15:30
Карабас Барабас
3230101
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