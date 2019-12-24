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2019-12-24T15:22+0300
https://ria.ru/20191224/1562778565.html
В ДНР заявили, что Киев меняет списки на обмен пленными
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РИА Новости

В ДНР заявили, что Киев меняет списки на обмен пленными

15:22 24.12.2019
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© Фото : официальный сайт ДНРОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
© Фото : официальный сайт ДНР
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что Киев в одностороннем порядке меняет списки удерживаемых сторонников ДНР, такие действия "наводят на мысль" о сознательной попытке срыва обмена.
В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсудила вопрос обмена пленными и договорилась провести обмен до конца 2019 года. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными.
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"Несмотря на достигнутые договоренности в ходе вчерашней видеоконференции, официальный Киев вновь грубейшим образом нарушает условия соглашения. Не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита "нормандской четверки", где была четко обозначена формула обмена "всех установленных на всех установленных", украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников республики из обменного процесса", - заявила Морозова журналистам.
Она считает подобные действия неприемлемыми, недопустимыми и наводящими на мысль о сознательной попытке срыва обмена. "Мы твердо настаиваем на выполнении Украиной всех гарантий, прописанных в минском формате и в итоговом коммюнике "нормандской четверки", - сказала омбудсмен ДНР.
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На первом за три года саммите лидеров стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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