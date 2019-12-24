В ДНР заявили, что Киев меняет списки на обмен пленными

ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что Киев в одностороннем порядке меняет списки удерживаемых сторонников ДНР , такие действия "наводят на мысль" о сознательной попытке срыва обмена.

В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсудила вопрос обмена пленными и договорилась провести обмен до конца 2019 года. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными.

"Несмотря на достигнутые договоренности в ходе вчерашней видеоконференции, официальный Киев вновь грубейшим образом нарушает условия соглашения. Не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита "нормандской четверки", где была четко обозначена формула обмена "всех установленных на всех установленных", украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников республики из обменного процесса", - заявила Морозова журналистам.

Она считает подобные действия неприемлемыми, недопустимыми и наводящими на мысль о сознательной попытке срыва обмена. "Мы твердо настаиваем на выполнении Украиной всех гарантий, прописанных в минском формате и в итоговом коммюнике "нормандской четверки", - сказала омбудсмен ДНР.