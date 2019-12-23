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Совфед просит правительство запретить продажу аналогов снюса
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РИА Новости

Совфед просит правительство запретить продажу аналогов снюса

10:30 23.12.2019 (обновлено: 12:05 23.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Совфед попросил правительство принять постановление о запрете на продажу никотиносодержащих нетабачных изделий.
Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко подчеркнула, что сенаторы призывают сделать это оперативно — до внесения соответствующих поправок в законодательство.
Ранее сообщалось, что парламентарии рассчитывают, что норма вступит в силу 1 января. Они напоминали, что в законе уже есть запрет на продажу сосательного и жевательного табака, однако на рынке появляются новые продукты — например, никотиновые конфеты без табака, которые пользуются популярностью у подростков.
Эти товары относятся к пищевым и не подпадают под антитабачное законодательство, при этом содержание никотина в них в десять раз превышает показатели в табачных изделиях. Как правило, продают их в яркой привлекательной упаковке. На большинстве указано, что их производят в Швеции, но, по данным МВД, почти все сделаны в России: это не требует серьезных финансовых затрат, аренды больших помещений или сложного оборудования.
Себестоимость одной упаковки в начале производстве составляет около 50 рублей, а с увеличением объемов продаж она снижается до 15. При средней розничной цене 300 рублей доход производителей составляет от 550 до 2000 процентов. Таким образом, это выгодный и стремящийся к расширению бизнес.
Медики отмечают, что в последнее время растет число передозировок никотином после употребления таких веществ.
Двадцатого декабря Роспотребнадзор усилил меры по выявлению и пресечению оборота аналогов снюса. Некоторые регионы ужесточают надзор на местном уровне.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФПравительство РФРоссияОбщество
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