Совфед просит правительство запретить продажу аналогов снюса

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Совфед попросил правительство принять постановление о запрете на продажу никотиносодержащих нетабачных изделий.

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко подчеркнула, что сенаторы призывают сделать это оперативно — до внесения соответствующих поправок в законодательство.

Ранее сообщалось, что парламентарии рассчитывают, что норма вступит в силу 1 января. Они напоминали, что в законе уже есть запрет на продажу сосательного и жевательного табака, однако на рынке появляются новые продукты — например, никотиновые конфеты без табака, которые пользуются популярностью у подростков.

Эти товары относятся к пищевым и не подпадают под антитабачное законодательство, при этом содержание никотина в них в десять раз превышает показатели в табачных изделиях. Как правило, продают их в яркой привлекательной упаковке. На большинстве указано, что их производят в Швеции, но, по данным МВД, почти все сделаны в России: это не требует серьезных финансовых затрат, аренды больших помещений или сложного оборудования.

Себестоимость одной упаковки в начале производстве составляет около 50 рублей, а с увеличением объемов продаж она снижается до 15. При средней розничной цене 300 рублей доход производителей составляет от 550 до 2000 процентов. Таким образом, это выгодный и стремящийся к расширению бизнес.

Медики отмечают, что в последнее время растет число передозировок никотином после употребления таких веществ.