В России усилили контроль за оборотом никотиносодержащей продукции

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия усилил меры по выявлению и пресечению оборота аналогов запрещенного в России снюса, сообщается на сайте ведомства.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, которым предлагают установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Кроме того, депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.
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"С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, Роспотребнадзором усилены меры по выявлению и пресечению оборота продукции без документов, подтверждающих ее безопасность и (или) не соответствующей обязательным требованиям", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, оптовая и розничная торговля насваем и снюсом запрещена на территории России, но недобросовестные предприниматели пытаются реализовывать аналоги запрещенной продукции, используя идентификационные признаки пищевой продукции, например форму выпуска – карамель, леденцы или жевательную резинку.
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