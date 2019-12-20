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На Ставрополье приняли закон о запрете продажи снюсов
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РИА Новости

На Ставрополье приняли закон о запрете продажи снюсов

14:25 20.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСигареты киоске
Сигареты киоске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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НАЛЬЧИК, 20 дек – РИА Новости. Депутаты думы Ставропольского края в пятницу приняли региональный закон о запрете продажи снюсов, сообщает пресс-служба краевой думы.
"Парламентариями принят закон "О мерах по защите прав и законных интересов граждан, проживающих на территории Ставропольского края, в сфере оборота в Ставропольском крае никотиносодержащей продукции, потребляемой способами, отличными от курения табака". Тем самым поставлен заслон продаже так называемых снюсов и другой продукции с повышенным содержанием никотина", - говорится в сообщении.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
18 декабря, 12:58
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Отмечается, что проект закона был разработан в кратчайшие сроки совместно органами исполнительной и законодательной власти края по инициативе губернатора Владимира Владимирова.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные. Во вторник депутат нижней палаты парламента Наталья Костенко, также представляющая "Единую Россию", сообщила о внесении законопроекта, предлагающего установить ответственность за вовлечение подростков в распространение снюсов и никотиновых смесей.
В ряде регионов России власти выступили с инициативами о введении запрета на продажу снюсов несовершеннолетним на уровне субъектов РФ, в некоторых из них рассматривается вопрос о введении полного запрета на продажу этой продукции.
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
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