Сенатор заявила об отмене профстандарта для преподавателей вузов

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Профстандарт для преподавателей вузов в Профстандарт для преподавателей вузов в России будет отменен из-за того, что он сильно ограничивал работу сотрудников, не имеющих ученой степени, заявила член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в интервью газете "Известия" , опубликованном в понедельник.

"Совфед, Минобрнауки и образовательные организации сошлись во мнении, что необходимо отменить профстандарт преподавателя высшей школы, который ограничивает работу педагогов, не имеющих ученой степени", - сказала Рукавишникова.

Как утверждает сенатор, предложенный профстандарт для высшей школы негативно повлиял на традиционную схему формирования учебной нагрузки педагогов. Так, ассистенты и преподаватели не могли вести полноценные занятия по программам бакалавриата и дополнительным профессиональным программам, в то время как специалитет и магистратура им были полностью недоступны.

"Такие стандарты были некачественными изначально... Совфед предлагал отменить профстандарт преподавателя высшей школы. Мы направили предложения в Минобрнауки и Минтруд с просьбой переработать соответствующие нормы. И нас услышали. Норма будет отменена", - цитируют Рукавишникову "Известия".

Так, норма, введенная в 2015 году, сильно ограничивала работу сотрудников без ученой степени, хотя и носила до 1 января 2020 года рекомендательный характер, а с Нового года должна была стать обязательной для всех вузов.