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Сенатор заявила об отмене профстандарта для преподавателей вузов
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РИА Новости

Сенатор заявила об отмене профстандарта для преподавателей вузов

05:47 23.12.2019 (обновлено: 05:56 23.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОбучение студентов
Обучение студентов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Профстандарт для преподавателей вузов в России будет отменен из-за того, что он сильно ограничивал работу сотрудников, не имеющих ученой степени, заявила член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
"Совфед, Минобрнауки и образовательные организации сошлись во мнении, что необходимо отменить профстандарт преподавателя высшей школы, который ограничивает работу педагогов, не имеющих ученой степени", - сказала Рукавишникова.
Как утверждает сенатор, предложенный профстандарт для высшей школы негативно повлиял на традиционную схему формирования учебной нагрузки педагогов. Так, ассистенты и преподаватели не могли вести полноценные занятия по программам бакалавриата и дополнительным профессиональным программам, в то время как специалитет и магистратура им были полностью недоступны.
"Такие стандарты были некачественными изначально... Совфед предлагал отменить профстандарт преподавателя высшей школы. Мы направили предложения в Минобрнауки и Минтруд с просьбой переработать соответствующие нормы. И нас услышали. Норма будет отменена", - цитируют Рукавишникову "Известия".
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Так, норма, введенная в 2015 году, сильно ограничивала работу сотрудников без ученой степени, хотя и носила до 1 января 2020 года рекомендательный характер, а с Нового года должна была стать обязательной для всех вузов.
Как пишут "Известия", научное сообщество уверено, что нововведение могло бы вызвать отток квалифицированных и опытных сотрудников, которые не подходят лишь по формальным требованиям. Таким образом, профстандарт в итоге не должен вступить в силу с 1 января 2020 года.
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Ирина РукавишниковаСовет Федерации РФМинистерство образования и науки РФОбразование - ОбществоОбщество
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