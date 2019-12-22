В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента

"Зюганов не относится к тем людям, которые определяют, будут выборы досрочные или нет. Пока никаких общественно-политических предпосылок для этого нет, Дума работает достаточно эффективно, и я не вижу оснований для досрочных выборов", — сказал РИА Новости Емельянов.