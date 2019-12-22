В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
Ранее Зюганов заявил, что не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в России. Об этом он сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" в московском Доме Союзов.
"Зюганов не относится к тем людям, которые определяют, будут выборы досрочные или нет. Пока никаких общественно-политических предпосылок для этого нет, Дума работает достаточно эффективно, и я не вижу оснований для досрочных выборов", — сказал РИА Новости Емельянов.
Депутат отметил, что Зюганов начинает предвыборную кампанию, поэтому коммунисты пытаются представить существующую в стране ситуацию "в не очень хорошем свете" для дестабилизации обстановки, что поможет набрать очки на будущих выборах.
"Очки набираются реальными делами, а не высказываниями, но все-таки на определенную часть избирателей такое заявление может подействовать", — подчеркнул Емельянов.