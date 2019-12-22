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В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента
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РИА Новости

В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента

11:28 22.12.2019 (обновлено: 15:15 22.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов
 Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
Ранее Зюганов заявил, что не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в России. Об этом он сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" в московском Доме Союзов.

"Зюганов не относится к тем людям, которые определяют, будут выборы досрочные или нет. Пока никаких общественно-политических предпосылок для этого нет, Дума работает достаточно эффективно, и я не вижу оснований для досрочных выборов", — сказал РИА Новости Емельянов.

Депутат отметил, что Зюганов начинает предвыборную кампанию, поэтому коммунисты пытаются представить существующую в стране ситуацию "в не очень хорошем свете" для дестабилизации обстановки, что поможет набрать очки на будущих выборах.
"Очки набираются реальными делами, а не высказываниями, но все-таки на определенную часть избирателей такое заявление может подействовать", — подчеркнул Емельянов.
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Михаил Емельянов (политик)Справедливая РоссияГосдума РФГеннадий ЗюгановРоссияПолитика
Популярные комментарии
А Емельянов пытается предствить существующую в стране ситуацию как очень великолепную - "в очень хорошем свете" ?! Может для него она и очень комфортна, но не для еле сводящих концы с концами граждан.
22 декабря, 13:33
Victor Pol
134201067
Да ладно... Кто позволит то? Хотя.... Я к выборам стал относится скептически начиная с 2015 года, когда у нас весьма не популярный на том момент губернатор Меркушкин набрал 91% голосов и переизбрался на ещё один срок. Вот тогда то меня, да и многих осенило: все эти выборы развод, показуха и фарс! Хоть на региональном, хоть на всероссийском уровне.
22 декабря, 13:15
Дмитрий Попов
97615131
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