Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента России

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Лидер Лидер КПРФ Геннадий Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента. Об этом политик заявил на на конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа".

По его словам, в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.

"И в сентябре, я не исключаю, могут быть и досрочные президентские выборы", — сказал Зюганов.