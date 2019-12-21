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Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента России
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РИА Новости

Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента России

20:47 21.12.2019 (обновлено: 02:38 22.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента. Об этом политик заявил на на конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа".
По его словам, в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
"И в сентябре, я не исключаю, могут быть и досрочные президентские выборы", — сказал Зюганов.
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КПРФГеннадий ЗюгановРоссияПолитика
Популярные комментарии
Он и его единомышленники профукали СССР... Теперь опять хотят нагреться уже на России!!! В душе я коммунист, но с Этими мн не по пути!!! Коммунист не может быть капиталистом!!!😡😡😡
21 декабря, 21:06
Alex Capilat
190713285
Опять Грудинина в президенты?
21 декабря, 20:50
АСАндрей Ст
889412543
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