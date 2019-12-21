Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента России

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента. Об этом политик заявил на на конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа".
По его словам, в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
"И в сентябре, я не исключаю, могут быть и досрочные президентские выборы", — сказал Зюганов.
Выборы президента запланированы на 2024 год. Ранее Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года заявил, что имеет смысл убрать оговорку о двух президентских сроках подряд.