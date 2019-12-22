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Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
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РИА Новости

Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию

02:30 22.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию дадут Киеву "дополнительные гарантии", заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, слова которого приводятся в его твиттер-аккаунте.
Ранее стало известно о введении с 1 марта следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. По словам главы департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, таким образом Киев приостановит действие соглашений с Россией об условиях безвизовых поездок, заключенных с 1997 по 2011 год.
"Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Российскую Федерацию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Теперь пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем", — пояснил Пристайко.
Глава украинской дипломатии также добавил, что с 1 марта ожидается меньше очередей за счет усовершенствования пограничного контроля, который, по словам министра, также будет осуществляться быстрее.
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Киев неоднократно выступал за ужесточение правил пересечения границы с Россией. Бывший глава украинского МИД Павел Климкин призывал запретить въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
Такое ограничение действовало на территории Украины во время военного положения в ноябре — декабре 2018 года. После его снятия Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Госпогранслужбе усилить пограничный контроль.
При этом Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не станет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а напротив, облегчит режим их пребывания в России и получение гражданства.
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