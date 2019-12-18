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2019-12-19T02:25+0300
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Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
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РИА Новости

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

12:41 18.12.2019 (обновлено: 02:25 19.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗона контроля Государственной пограничной службой Украины
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 18 дек — РИА Новости. Граждане Украины с 1 марта 2020 года смогут въехать на территорию России только по загранпаспортам, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук в Telegram.

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

Теперь при проверке данных информацию с загранпаспортов будут считывать специальными приборами: таким образом, сократится время прохождения пограничного контроля.
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Киев неоднократно выступал за ужесточение правил пересечения границы с Россией. Бывший глава украинского МИД Павел Климкин призывал запретить въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
Такое ограничение действовало на территории Украины во время военного положения в ноябре — декабре 2018 года. После его снятия Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Госпогранслужбе усилить пограничный контроль.
При этом Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не станет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а напротив, облегчит режим их пребывания в России и получение гражданства.
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Популярные комментарии
И при поездке в Крым тоже будут требовать ЗАГРАНИЧНЫЙ паспорт?)) Ухахаха!
18 декабря, 12:54
Андрей Левицкий
200920009
Пан Зеленский недавно приглашал журналистов посетить украину и недоумевал, что у кого-то есть проблемы с пересечением границы)))
18 декабря, 14:18
ЕЖЕвгений Жихарев
1475570039
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