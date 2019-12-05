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Украина запретит гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам
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РИА Новости

Украина запретит гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам

16:21 05.12.2019 (обновлено: 03:54 06.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Правительство Украины собирается запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Об этом заявил агентству УНИАН глава департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.
Ввести запрет планируется с 1 марта 2020 года. Таким образом, пояснил Погорельцев, Киев приостановит действие соглашений с Россией об условиях безвизовых поездок, заключенных с 1997 по 2011 год.
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Выезжать в Россию украинцы смогут, как и в другие страны, по загранпаспорту, дипломатическому или служебному паспорту, удостоверению личности моряка или члена экипажа.
По словам Погорельцева, такая мера вызвана тем, что ежегодно растет число подделок документов — как свидетельств о рождении, так и внутренних паспортов. В свидетельстве о рождении нет фотографии, так что по нему нельзя идентифицировать ребенка, а это создает угрозу незаконного вывоза детей. Во внутреннем паспорте нет информации о личности латиницей, что не позволяет проверять владельца паспорта по базам компетентных органов Украины и Интерпола, а также автоматически считывать информацию при прохождении погранконтроля. Кроме того, у внутренних паспортов низкая степень защиты, добавил представитель МИД.
Упрощенный режим поездок украинцев в Россию он назвал "неадекватной угрозой национальной безопасности".
"Поэтому этот вопрос является актуальным как для надлежащей идентификации лиц при пересечении государственной границы, так и для защиты прав и интересов прежде всего граждан Украины, путешествующих в и из России", — заключил Погорельцев.
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Популярные комментарии
Не понятна реакция граждан РФ, чему тут радоваться? России от этого ни холодно, ни жарко ... Это в первую очередь, трудности украинцев, въезжающих в РФ. Главное для граждан Украины, чтоб Россия не отменила въезд по внутренним паспортам.
5 декабря, 17:13
7gevarache Ермолов
569311128
наконец-то!
5 декабря, 16:41
SCSlava Cypo
1391210021
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