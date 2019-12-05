Украина запретит гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам

По словам Погорельцева, такая мера вызвана тем, что ежегодно растет число подделок документов — как свидетельств о рождении, так и внутренних паспортов. В свидетельстве о рождении нет фотографии, так что по нему нельзя идентифицировать ребенка, а это создает угрозу незаконного вывоза детей. Во внутреннем паспорте нет информации о личности латиницей, что не позволяет проверять владельца паспорта по базам компетентных органов Украины и Интерпола, а также автоматически считывать информацию при прохождении погранконтроля. Кроме того, у внутренних паспортов низкая степень защиты, добавил представитель МИД.