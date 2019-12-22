Украина на замке для российских СМИ: там опять ловят предателей

Серия отказов во въезде российским журналистам, пытавшимся посетить Украину по прямому приглашению ее президента Владимира Зеленского , случилась сразу после того, как закончился парижский саммит в "нормандском формате".

Напомним, что взволнованный спич Владимира Александровича, обращенный к корреспондентам российских СМИ, уже несколько лет не имеющим возможности делать репортажи с места традиционно драматических украинских событий, содержал раздраженные инвективы в их адрес. Все выглядело в изложении Зеленского так, будто это ленивые репортеры манкировали своим профессиональным долгом, а не натыкались всякий раз на амбарный замок прямо в Бориспольской зоне прилета.

"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши там — товарищ Соловьев весело рассказывает в Москве, что происходит. А я всегда говорю: а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли "Бриони" или что там не запачкаете", — призывал Зеленский, иронически указывая россиянам, что те понятия не имеют, как живет "оккупированный Донбасс", и одновременно как бы признаваясь, что смотрит запрещенный на Украине эфир федеральных каналов.

Фрейд много интересного мог бы вынести из этой запальчивой фразы, но мы спишем избыточную цветистость высказывания на неопытность и взволнованность молодого украинского президента, который, к слову, знает о ситуации в Донбассе исключительно по свою сторону линии соприкосновения, где общается с участниками карательной операции и бдительно отобранными и подготовленными местными пейзанами, уверяющими гаранта в сугубой преданности Украине.

Но так или иначе ободренные журналисты мгновенно собрали чемоданы и, готовые походить по территории Украины вышеперечисленными частями тела, двинули на Киев. Результат оказался немного предсказуем: никого не пустили.

Сначала, как известно, от ворот поворот получила первая съемочная группа НТВ , потом вторая , а затем и третьей указали на дверь . Несмотря на то что старший приказал, пограничники имели свое мнение о нерушимости кордона и нежелательности определенных персон на территории Цеевропы, поэтому откровенно пренебрегли тем фактом, что журналистов публично и где-то даже провокационно, на "слабо", позвал сам гарант, да еще в присутствии генералов мировой политики.

И вот корреспонденту объявили, что запрет связан с ее четырехдневным отдыхом в Крыму три года назад. Второму вменили непонятную цель визита да и отправили восвояси. Интересно, что президент Зеленский не дал никакой оценки действиям пограничников, хотя они определенно покусились на его авторитет.

Тем временем съемочной группе телеканала "Звезда" удалось-таки преодолеть заслон в Борисполе и даже добраться до майдана Незалежности, откуда, как пишут разгневанные украинские медиа, они нагло и провокационно вышли в эфир. Разбирательство показало, что группа цинично обманула пограничников, заявив, что ребята прилетели в Киев с туристическими целями, хотя, как указывают репортеры, их оператора самым явным образом выдавало висящее на нем специальное оборудование для съемки — камеры, микрофоны.

Проникновение журналистов в Киев, которое было поначалу расценено россиянами как обнадеживающий знак, очень скоро встретило жесткий идеологический отпор в среде активистов и, конечно, в Верховной раде, где главный спикер партии Порошенко Ирина Геращенко выступила с агрессивным надрывным спичем. В Париже, мол, Зеленский удержался от капитуляции и потакания врагу, потому что патриоты поставили ему "красные линии", а вернувшись домой, снова принялся работать на Кремль.

И немедленно обратилась в СБУ с требованием расследовать деятельность российских пропагандистов.

Съемочной группе так и не удалось "походить ручками, ножками, глазками" по матери городов русских, не говоря уже об отдаленных от столицы регионах, включая подконтрольные Украине районы Донбасса. И мало того, теперь им запрещен въезд на территорию Украины в ближайшие три года.

Можно, разумеется, вслед за украинскими блогерами предаваться сарказму в связи с попытками россиян откликнуться на вызов украинского президента, но факт остается фактом: не попробовать они не могли, ибо получили бы обвинение в лени и трусости, но проба прогнозированно оказалась неудачной.

Как же отреагировали украинские коллеги россиян? Ведь они, как справедливо напомнил пресс-секретарь Владимира Путин Дмитрий Песков, располагают правом и возможностью в любой момент неограниченно и свободно въезжать на территорию России, работать там в качестве собкоров и, кроме всего прочего, имеют привилегию задавать вопросы на пресс-конференциях и прямых линиях российского президента, хотя десятки и сотни местных репортеров физически не успевают это сделать.

Украинские коллеги ан масс выступили со злорадными одобрямсами действий пограничников, а цитировать их комментарии не позволяют требования Роскомнадзора.

Единственным, кто сделал многословное, сбивчивое, обставленное десятками патриотических реверансов и стоп-слов заявление, оказался глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Он прокомментировал революционную идею разрешить российским представителям прессы въезжать на территорию Украины на срок до пяти дней. Господин Томиленко уверил граждан, что он, конечно же, считает Россию страной-агрессором, но предлагает провести означенный эксперимент (при поддержке западных коллег, разумеется) лишь с той целью, чтобы показать лживость российской пропаганды и разоблачить ее фейки, которые она сочиняет вдали от реальных событий.

Вряд ли, однако, эта отважная инициатива получит хотя бы минимальную поддержку. Сегодня на Украине запрещены около ста российских каналов, включая детские, познавательные, спортивные и развлекательные, потому что все они, заявляют регуляторы, пытаются насадить на Украине этот опасный русский мир.

Впрочем, российские телевизионщики хотя бы спокойно уехали домой. Среди местных же журналистов и блогеров вновь участились случаи репрессий, обвинений в государственной измене, работе на "оккупантов" и потакании "сепаратистам-террористам".

Так, в Херсонской области сотрудники СБУ разоблачили двух "интернет-агитаторов", которые "в российской соцсети призывали к изменению конституционного строя и территориальной целостности Украины". За это им грозит до десяти лет тюремного заключения. В чем же выражалась антигосударственная деятельность? Обвиняемые размещали материалы с российских интернет-ресурсов и сайтов ЛДНР, чем подрывали незалежность и безопасность Цеевропы.

Примерно то же самое произошло в Днепропетровской области, где двоих мужчин задержали за публикацию антиукраинских материалов. Поскольку понятие "антиукраинские материалы" отличается максимальной неопределенностью и отсутствием внятных критериев, СБУ в любой момент может задержать каждого неосторожного пользователя соцсетей, усомнившегося, например, в разумности новых украинских законов или свежих уложений института национальной памяти.