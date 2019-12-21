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Захарова прокомментировала санкции США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Захарова прокомментировала санкции США против "Северного потока — 2"

18:45 21.12.2019 (обновлено: 21:29 21.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции Nord Stream
На территории компрессорной станции Nord Stream
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
На территории компрессорной станции Nord Stream. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Российские партнеры в Европе проведут консультации с США для получения объяснений по санкциям США против "Северного потока – 2", сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Вашингтон не позволяет другим государствам развивать свою экономику.
Ранее американский Минфин сообщил о вступлении в силу ограничительных мер против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока". Вашингтон потребовал от компаний, ведущий прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas уже приостановила работы.
По словам Козака, консультации состоятся сегодня. Он также отметил, что американская сторона недостаточно четко сформулировала, что означают новые ограничительные меры против российских газопроводов.
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"Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает", - отметил вице-премьер.
По его словам, намеченные консультации позволят понять суть новых санкций.

"Исходят из своих интересов"

В российском МИД, комментируя санкции против "Северного потока – 2", заявили, что Вашингтон руководствуется собственными интересами. Дипломаты напомнили, что США пытаются продвигать в Европу собственный сжиженный газ, который гораздо дороже российских трубопроводных поставок. Как отметили в ведомстве, тем самым Вашингтон пытается замедлить развитие экономики европейских стран и подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках.
"В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям", - заявили в МИД.
При этом в ведомстве констатировали, что Россия продолжит реализацию собственных энергетических проектов вопреки санкциям. Дипломаты отметили, что США "переходят знаковую грань во внешней политике" и вводят ограничительные меры, к которым Россия уже привыкла.
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В ведомстве также добавили, что реакция европейских государств покажет, насколько он суверенны.
Помимо этого, представитель МИД Мария Захарова отметила, что США с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает другим странам развивать собственную экономику.
"Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", - написала дипломат на странице в Facebook.

"Отвергаем санкции"

В немецком правительстве отметили, что Германия отвергает любые экстерриториальные санкции против "Северного потока – 2". В Берлине также выразили сожаление в связи с тем, что США сообщили о вступлении в силу ограничительных мер.
Как отметила представитель немецкого правительства Ульрике Деммер, США обосновали санкции "попыткой защитить Украины", однако эти разъяснения выглядят непонятными, поскольку Москве и Киеву удалось достичь транзитного соглашения, заключила она.
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В свою очередь, депутат бундестага Андрей Хунко заявил, что строительство газопровода должно быть завершено, несмотря на санкции. Политик также потребовал жесткого ответа на решение США, вплоть до до запрета на импорт американского газа, добытого методом фрекинга.
"Исхожу из того, что здесь есть план Б, это характерно для проектов такого масштаба. Сейчас нужно найти компанию, которая сможет продолжить работу, в отличие от Allseas, которая имеет интересы в США. После этого строительство должно быть завершено. Я считаю, это приведет к задержке, но не к закрытию "Северного потока — 2", - сказал он.
По его словам, американские санкции нарушают международное право. Хунко также назвал эти меры неприемлемыми.
Политик подчеркнул, что Европа должна самостоятельна заниматься вопросами энергетической безопасности.
Депутат бундестага Робби Шлунд выразил схожую точку зрения. Он отметил, что Россия и Европа не должны допускать шантаж со стороны США.
"Санкции являются частью Закона об оборонном финансировании. Это уже показательно и демонстрирует агрессивный характер. Даже федеральное правительство и германская экономика критикуют американские санкции. Это правильный сигнал Вашингтону. Это создает новый конфликтный потенциал между Германией и США", - отметил политик.
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30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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