Депутат из ФРГ призвал не допустить шантаж в отношении Nord Stream 2

"Санкции являются частью Закона об оборонном финансировании. Это уже показательно и демонстрирует агрессивный характер. Даже федеральное правительство и германская экономика критикуют американские санкции. Это правильный сигнал Вашингтону. Это создает новый конфликтный потенциал между Германией и США", — заявил немецкий парламентарий.

"Тем не менее, Германия должна оставаться жесткой и преследовать свои интересы. Речь идет об энергетической безопасности для Германии, а также для Европы. США становятся глобальным игроком в санкционной политике. Я надеюсь, что Германия, Россия и другие страны ЕС не допустят шантаж и продемонстрируют единство. Это было бы хорошим примером демонстрации единства и признаком евразийского сотрудничества", - добавил он.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.