Депутат из ФРГ призвал не допустить шантаж в отношении Nord Stream 2

БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. ФРГ, Россия и ЕС не должны допустить шантаж со стороны США в связи с санкциями против проекта газопровода "Северный поток — 2", заявил РИА Новости глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.
Министерство финансов США 21 декабря выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.
"Санкции являются частью Закона об оборонном финансировании. Это уже показательно и демонстрирует агрессивный характер. Даже федеральное правительство и германская экономика критикуют американские санкции. Это правильный сигнал Вашингтону. Это создает новый конфликтный потенциал между Германией и США", — заявил немецкий парламентарий.
"Тем не менее, Германия должна оставаться жесткой и преследовать свои интересы. Речь идет об энергетической безопасности для Германии, а также для Европы. США становятся глобальным игроком в санкционной политике. Я надеюсь, что Германия, Россия и другие страны ЕС не допустят шантаж и продемонстрируют единство. Это было бы хорошим примером демонстрации единства и признаком евразийского сотрудничества", - добавил он.
20 декабря, 14:30Не лезь
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"