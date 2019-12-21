США и Европа обсудят санкции против "Северного потока — 2"

"Сегодня состоятся консультации между Минфином США и нашими европейскими партнёрами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает. После того, как закончатся эти консультации, когда мы поймем суть этих санкций - когда они наступают, в каком объёме они наступают эти ограничения для европейских компаний, можно будет говорить, сейчас пока рано", - сказал Козак.