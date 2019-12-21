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США и Европа обсудят санкции против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

США и Европа обсудят санкции против "Северного потока — 2"

16:35 21.12.2019 (обновлено: 17:27 21.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Минфин США и европейские партнеры РФ проведут консультации в субботу по санкциям в отношении "Северного потока — 2", сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Минфин США в ночь с пятницы на субботу сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Соединенные Штаты потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, уже приостановила работу.
"Сегодня состоятся консультации между Минфином США и нашими европейскими партнёрами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает. После того, как закончатся эти консультации, когда мы поймем суть этих санкций - когда они наступают, в каком объёме они наступают эти ограничения для европейских компаний, можно будет говорить, сейчас пока рано", - сказал Козак.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 16:00
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Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Турецкий потокМинистерство финансов СШАДмитрий КозакРоссияСШАЭкономика
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