"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил депутат бундестага

"Исхожу из того, что здесь есть план Б, это характерно для проектов такого масштаба. Сейчас нужно найти компанию, которая сможет продолжить работу, в отличие от Allseas, которая имеет интересы в США. После этого строительство должно быть завершено. Я считаю, это приведет к задержке, но не к закрытию "Северного потока — 2"", - заявил немецкий парламентарий.

"Я считаю, что правительство (Германии – Прим. ред.) должно решительно их отклонить, с одной стороны, а также отреагировать встречными мерами. Есть возможность поднять таможенные пошлины на импортируемый из США газ, добытый методом фрекинга. Мы знаем, что здесь есть конкуренция, что американский газ продавливается на европейский рынок. Можно отреагировать и запретом на этот газ, который в любом случае менее эконологичен, так как добыт при помощи фрекинга", - считает Хунко.