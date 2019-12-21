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"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил депутат бундестага
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РИА Новости

"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил депутат бундестага

13:02 21.12.2019
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© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТруба для строительства газопровода Nord Stream 2
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Строительство "Северного потока — 2" должно быть завершено, санкции США в отношении проекта должны получить жесткий ответ, вплоть до запрета на импорт американского газа, добытого методом фрекинга, заявил РИА Новости депутат бундестага от фракции "Левые" Андрей Хунко.
Министерство финансов США 21 декабря выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.
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"Исхожу из того, что здесь есть план Б, это характерно для проектов такого масштаба. Сейчас нужно найти компанию, которая сможет продолжить работу, в отличие от Allseas, которая имеет интересы в США. После этого строительство должно быть завершено. Я считаю, это приведет к задержке, но не к закрытию "Северного потока — 2"", - заявил немецкий парламентарий.
Он подчеркнул, что "санкции, которые подписаны Трампом и вступили в силу, нарушают международное право, они абсолютно неприемлемы, это экстерриториальные санкции".
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"Я считаю, что правительство (Германии – Прим. ред.) должно решительно их отклонить, с одной стороны, а также отреагировать встречными мерами. Есть возможность поднять таможенные пошлины на импортируемый из США газ, добытый методом фрекинга. Мы знаем, что здесь есть конкуренция, что американский газ продавливается на европейский рынок. Можно отреагировать и запретом на этот газ, который в любом случае менее эконологичен, так как добыт при помощи фрекинга", - считает Хунко.
Он добавил, что США "хотят определять, что такое "энергетическая безопасность Европы", но я считаю, что Европа должна сама заниматься этим вопросом".
Правительство ФРГ с сожалением приняло к сведению решение США о вступлении в силу санкций против "Северного потока — 2", заявила в субботу заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Санкции США против "Северного потока — 2"Андрей ХункоСеверный поток — 2СШАЭкономика
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