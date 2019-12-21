Санкции США не помешают "Северному потоку —2", заявили в Совфеде

"Санкции, безусловно, затрудняют реализацию проекта. Швейцарская компания Allseas, на которую пришёлся основной удар, сейчас ищет решение по вопросу о том, как будут применяться санкции. Но остановить санкциями проект невозможно. Решение будет найдено и проект будет завершён", - заявил Морозов.

По его словам, надо чётко понимать, что это война не столько с Россией, сколько с европейцами и европейскими компаниями. "Немцы, как известно, категорически против санкций", - напомнил сенатор.