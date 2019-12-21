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https://ria.ru/20191221/1562673109.html
Санкции США не помешают "Северному потоку —2", заявили в Совфеде
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РИА Новости

Санкции США не помешают "Северному потоку —2", заявили в Совфеде

10:55 21.12.2019 (обновлено: 11:38 21.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Санкции США не остановят "Северный поток — 2", хотя и затруднят его реализацию, проект будет завершён, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.
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"Санкции, безусловно, затрудняют реализацию проекта. Швейцарская компания Allseas, на которую пришёлся основной удар, сейчас ищет решение по вопросу о том, как будут применяться санкции. Но остановить санкциями проект невозможно. Решение будет найдено и проект будет завершён", - заявил Морозов.
По его словам, надо чётко понимать, что это война не столько с Россией, сколько с европейцами и европейскими компаниями. "Немцы, как известно, категорически против санкций", - напомнил сенатор.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
130110013
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