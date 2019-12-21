Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Министерство финансов США сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
Президент США Дональд Трамп несколько часов назад подписал оборонный бюджет, который среди прочего предполагает ограничительные меры против "Северного потока — 2". Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.
"Чтобы соблюдать условия прекращения работ, указанных в этом пункте (пункт 7503 закона об оборонном бюджете — Прим. ред.), стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", должны обеспечить немедленное прекращение этими судами деятельности, связанной со строительством", — гласит документ.
Ограничения будут также касаться судов, участвующих в "проектах, преемственных по отношению к любому из них".
При этом допускаются "добросовестные исключения", если прекращение работы потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от "значительного ущерба", говорится в разъяснениях.
Госсекретарь и министр финансов США должны в течение 60 дней с момента вступления в силу документа представить свои предложения о том, в отношении кого ввести санкции, профильным комитетам конгресса.
Как ранее предупреждал сенатор-республиканец Рэнд Пол, эти санкции ударят по швейцарской компании Allseas, а также итальянской Saipem. Кроме того, под санкции попадут представители и компании Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"