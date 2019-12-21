Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу

Президент США Дональд Трамп несколько часов назад подписал оборонный бюджет, который среди прочего предполагает ограничительные меры против "Северного потока — 2". Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

"Чтобы соблюдать условия прекращения работ, указанных в этом пункте (пункт 7503 закона об оборонном бюджете — Прим. ред.), стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", должны обеспечить немедленное прекращение этими судами деятельности, связанной со строительством", — гласит документ.

Ограничения будут также касаться судов, участвующих в "проектах, преемственных по отношению к любому из них".

При этом допускаются "добросовестные исключения", если прекращение работы потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от "значительного ущерба", говорится в разъяснениях.

Госсекретарь и министр финансов США должны в течение 60 дней с момента вступления в силу документа представить свои предложения о том, в отношении кого ввести санкции, профильным комитетам конгресса.