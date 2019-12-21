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2019-12-21T11:51+0300
https://ria.ru/20191221/1562669624.html
Врачи рассказали, есть ли вред для здоровья от работы 31 декабря
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РИА Новости

Врачи рассказали, есть ли вред для здоровья от работы 31 декабря

05:10 21.12.2019 (обновлено: 11:51 21.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Прохожие на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Работа 31 декабря, а затем празднование ночью Нового года не нанесут существенного вреда для здоровья, тем более если работа приносит эмоциональное удовольствие, считают опрошенные РИА Новости врачи.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. Позднее в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что считает логичным объявить 31 декабря выходным, но предлагает подумать, как это сделать.
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"Работать вообще никогда не вредно. Это же не первый день, когда мы работаем, обычная ситуация. Как раз реже, когда мы не работаем 31 декабря", — рассказала главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Алексей Умрюхин уточнил, что работа имеет различные физиологические последствия в зависимости от того, в какой степени человек достигает желаемых ему результатов.

"Если работа интересная и человек выполняет ее хоть и с напряжением, но с удовольствием от полученных результатов, то в конце рабочего дня усталость сопровождается удовлетворением, положительным эмоциональным состоянием. Это направляет физиологические процессы в благоприятное русло и усиливает резервные возможности организма", — пояснил он.

А вот работая целый день на нелюбимой работе, занимаясь неприятной деятельностью, человек к усталости получает дополнительно раздражительность, досаду и другие негативные ощущения, которые ослабляют организм. В таком случае празднование Нового года, если оно желанно, может помочь избавиться от отрицательных эмоций, но может и усилить ослабление организма, подчеркнул Умрюхин.
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В свою очередь, главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по Центральному Федеральному округу Екатерина Иванова отметила, что, как правило, 31 декабря уже никто не работает, несмотря на официальный рабочий день, зачастую руководители перед праздником идут на послабления для сотрудников, в том числе делают сокращенный рабочий день.
По ее словам, на здоровье не влияет работа 31 декабря, вред оказывает то, что человек не спит ночью, так как дневной сон очень сильно отличается от ночного и не может быть полноценной заменой. Однако раз в год празднование ночью не окажет существенного вреда.
"В любом случае, после работы 31 декабря и последующего празднования Нового года человеку следует отоспаться. Общая рекомендация, принятая по результатам исследования механизмов сна, — в среднем для нормального самочувствия человек должен спать не менее восьми часов в сутки. Количество часов сна после праздника следует определить, учитывая режим сна последних пяти-семи суток. Если человек не досыпал в эти дни, то ему нужно увеличить продолжительность своего сна 1 января и в последующие дни, чтобы восполнить накопившийся дефицит", — пояснил Умрюхин.
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