Депутаты внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем, сообщила пресс-служба одного из авторов документа, председателя комитета нижней палаты по труду и социальной защите Ярослава Нилова.

Выходные надо переносить так, чтобы последний день года был нерабочим, если не является выходным согласно производственному календарю , считают инициаторы. При этом уточняется, что общее число праздничных дней будет таким же, как установлено Трудовым кодексом.

В документе отмечено, что перенос выходного дня на 31 декабря позволит людям рациональнее использовать выходные, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

Соавторами выступили вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, руководитель думского комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и член Совета Федерации Сергей Леонов.

В уходящем году 31 декабря выпадает на вторник. В Томской области по просьбе женщин рабочий день перенесли с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Это решение, помимо авторов законопроекта, поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).