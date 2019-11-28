Депутаты внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем, сообщила пресс-служба одного из авторов документа, председателя комитета нижней палаты по труду и социальной защите Ярослава Нилова.
Выходные надо переносить так, чтобы последний день года был нерабочим, если не является выходным согласно производственному календарю, считают инициаторы. При этом уточняется, что общее число праздничных дней будет таким же, как установлено Трудовым кодексом.
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В документе отмечено, что перенос выходного дня на 31 декабря позволит людям рациональнее использовать выходные, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.
Соавторами выступили вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, руководитель думского комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и член Совета Федерации Сергей Леонов.
В уходящем году 31 декабря выпадает на вторник. В Томской области по просьбе женщин рабочий день перенесли с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Это решение, помимо авторов законопроекта, поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).
Руководитель социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, в свою очередь, высказал мнение, что сенаторы тоже поддержат эту инициативу.