Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-11-28T14:07+0300
https://ria.ru/20191128/1561691198.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156169/91/1561699152_0:398:2934:2048_1036x0_80_0_0_53d0a75df0a27f82c5f79b7f51513094.jpg
РИА Новости

Депутаты внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

05:45 28.11.2019 (обновлено: 14:07 28.11.2019)
161579
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНовогоднее украшение ГУМа
Новогоднее украшение ГУМа
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем, сообщила пресс-служба одного из авторов документа, председателя комитета нижней палаты по труду и социальной защите Ярослава Нилова.
Выходные надо переносить так, чтобы последний день года был нерабочим, если не является выходным согласно производственному календарю, считают инициаторы. При этом уточняется, что общее число праздничных дней будет таким же, как установлено Трудовым кодексом.
Проект календаря праздничных дней в 2019 году
24 июля 2018, 10:00
Календарь праздничных дней в 2019 году
В документе отмечено, что перенос выходного дня на 31 декабря позволит людям рациональнее использовать выходные, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.
Во время празднования Нового года в Казани
Вчера, 11:45Новый год—2020
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем
Соавторами выступили вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, руководитель думского комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и член Совета Федерации Сергей Леонов.
Сотрудники в офисе
Вчера, 16:13Новый год—2020
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
В уходящем году 31 декабря выпадает на вторник. В Томской области по просьбе женщин рабочий день перенесли с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Это решение, помимо авторов законопроекта, поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).
Руководитель социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, в свою очередь, высказал мнение, что сенаторы тоже поддержат эту инициативу.
Украшение новогодней елки на Манежной площади
Вчера, 12:19
Роструд назвал способы сделать 31 декабря выходным
651341221076
Обсудить 97
Новый год—2020Алексей Диденко (политик)Ярослав НиловВалерий РязанскийСовет Федерации РФКПРФМоскваТамара ПлетневаТомская областьЛДПРГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Уважаемые! Это не пиар! Это ваше непонимание. Я 55 лет наблюдаю за 31 декабря. И вывод! Если мы хотим встретить новый год нормальными людьми то 31 декабря должен быть выходным.
28 ноября, 07:25
александр калашников
151922017
Явный пиар ход ЛДПР, чтобы показать какие мы молодцы и делаем всё в интересах граждан... а нынешнее правительство не удовлетворяет их потребности, и так ясно, что это отклонят.
28 ноября, 05:56
ЛСЛюбящий Страну
42426178
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Cамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda
Застрявший в туалете сын Никаса Сафронова прокомментировал инцидент
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Татьяна Быковская
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали законопроект о выходном дне 31 декабря
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье застрелили казачьего атамана
Место ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Драка
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27"Укроборонпром" выступил против продажи "Мотор Сич" китайской компании
20:22В Москве задержали мужчину, "заминировавшего" отдел полиции
20:17В Кремле анонсировали визит Путина в Израиль
20:15Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
Лента новостейМолния