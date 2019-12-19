Путин прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным днем

"Что касается выходного 31-го, на мой взгляд, это логично, конечно. С аргументами, которые вы сейчас привели, полностью согласен, это лежит на поверхности. Но как это сделать, и можно ли и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года, я не знаю. Некоторые работодатели уже объявили о том, что 31 они объявляют нерабочим. На самом деле могу только поприветствовать, если они сочли это возможным", - ответил Путин на вопрос журналиста, пора ли сделать 31 декабря выходным днем, чтобы россияне могли подготовиться к празднованию Нового года.