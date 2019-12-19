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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:53+0300
https://ria.ru/20191219/1562592619.html
Путин прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным днем
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/41/1562594128_0:287:2730:1823_1036x0_80_0_0_f1abe8090b088abc2c0636a1730fbd6a.jpg
РИА Новости

Путин прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным днем

14:56 19.12.2019 (обновлено: 15:53 19.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТрансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает логичным объявить 31 декабря выходным, но предлагает подумать, как это сделать, заявил он в ходе большой пресс-конференции.

"Что касается выходного 31-го, на мой взгляд, это логично, конечно. С аргументами, которые вы сейчас привели, полностью согласен, это лежит на поверхности. Но как это сделать, и можно ли и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года, я не знаю. Некоторые работодатели уже объявили о том, что 31 они объявляют нерабочим. На самом деле могу только поприветствовать, если они сочли это возможным", - ответил Путин на вопрос журналиста, пора ли сделать 31 декабря выходным днем, чтобы россияне могли подготовиться к празднованию Нового года.

"Можно ли поменять какие-то выходные на 31, тоже мы сделаем. Надо просто спокойненько все это проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб нашим огородникам, садоводам, чтобы у них не отбирать какой-то дополнительный день в мае, когда все люди занимаются огородами. Это можно решить спокойно, в рабочем режиме подумать", - добавил он.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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