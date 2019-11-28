В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
По его словам, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами. Поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре, добавил министр.
Топилин пояснил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
Ранее ЛДПР внесла в Госдуму проект закона о выходном 31 декабря. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение, отметив при этом, что общее количество рабочих дней в году не должно меняться.
Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день.
Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.