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РИА Новости

В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным

18:40 28.11.2019 (обновлено: 19:13 28.11.2019)
14154
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
По его словам, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами. Поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре, добавил министр.
Топилин пояснил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
Ранее ЛДПР внесла в Госдуму проект закона о выходном 31 декабря. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение, отметив при этом, что общее количество рабочих дней в году не должно меняться.
Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день.
Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.
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13:31
"Решение напрашивается". Будет ли в России 31 декабря выходным?В Госдуму поступил законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Законодатели, представители партий и эксперты оценили это предложение и рассказали, что нужно для его реализации.
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Обсудить 15
Новый год—2020Министерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинОбщество
Популярные комментарии
Огромную страну развалить в одночасье - это они смогли, а выходной день сделать 31-го - на это они неспособны ...
28 ноября, 19:09
ggromov007
1410005
Понимаю, что 31 - уже толком никто не работает и выходной , вроде бы как, должен быть. Но, по факту - к 7 вечера половина будут если не в стельку, то под хорошим шафе, а к полуночи добрая половина будет спать крепким молодецким сном. И не потому, что алкаши все поголовно, а просто реалии праздничного дня такие. И мне нравится, что 31-го с коллегами можно по-новогоднему еще пообщаться. Свое мнение никому не навязываю, но мне нравится, что 31-е - рабочий день.
28 ноября, 19:16
BBilir
8100010
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