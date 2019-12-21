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В Совфеде рассказали о "сладкой сказке" Зеленского
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РИА Новости

В Совфеде рассказали о "сладкой сказке" Зеленского

00:53 21.12.2019 (обновлено: 09:46 21.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на "сладкую сказку", в которой США будут вкладываться в его страну, несмотря на ее нестабильный режим, заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT.
Так парламентарий прокомментировал недавнее заявление украинского лидера о важности привлечения американских инвестиций в экономику его страны. Джабаров отметил, что надежды Киева понятны, однако Вашингтон не станет вкладываться в экономику государства с нестабильным режимом.
"А Украина — именно такое государство. Так что, думаю, что это некая сладкая сказка, на которую рассчитывает украинский лидер", — сказал он.
Сенатор подчеркнул, что помощь Украине может прийти только с востока, от России, а все остальное — просто слова.
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В августе Зеленский заявил, что Украина должна быть сильной страной, которая не будет "стоять с протянутой рукой" перед Соединенными Штатами.
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ИнвестицииЭкономикаСитуация на УкраинеВладимир ДжабаровСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийРоссияСШАУкраинаВ мире
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