В Совфеде рассказали о "сладкой сказке" Зеленского

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на "сладкую сказку", в которой США будут вкладываться в его страну, несмотря на ее нестабильный режим, заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT.
Так парламентарий прокомментировал недавнее заявление украинского лидера о важности привлечения американских инвестиций в экономику его страны. Джабаров отметил, что надежды Киева понятны, однако Вашингтон не станет вкладываться в экономику государства с нестабильным режимом.
"А Украина — именно такое государство. Так что, думаю, что это некая сладкая сказка, на которую рассчитывает украинский лидер", — сказал он.
Сенатор подчеркнул, что помощь Украине может прийти только с востока, от России, а все остальное — просто слова.
18 декабря, 08:00"Даем ему сутки". Кто хочет сменить Зеленского на посту президента
В августе Зеленский заявил, что Украина должна быть сильной страной, которая не будет "стоять с протянутой рукой" перед Соединенными Штатами.