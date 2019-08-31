Зеленский заявил, что Украина не будет стоять перед США с протянутой рукой

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть сильной страной и не будет стоять с протянутой рукой перед США.
"Мы не будем стоять с протянутой рукой (перед Америкой - ред.), мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги. Я понимаю, что нет доверия к правоохранительной системе, но будем над этим работать. Мы должны быть сильной, независимой страной и гордиться ею. И ехать просто сказать: "Пожалуйста, дайте нам немножко денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать" - нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война, мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее любой Америки", - сказал Зеленский в интервью в связи со 100 днями президентства, которое транслировал канал "1+1".
Зеленский отметил, что Вашингтон "откровенно поддерживает" Украину.
"Есть еще вопросы международных отношений, решение вопроса прекращения войны, рассчитываем на их поддержку, но они откровенно поддерживают", - констатировал украинский президент.
В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.