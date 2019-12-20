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В СФ оценили идею об участии парламентариев в "нормандском формате"
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РИА Новости

В СФ оценили идею об участии парламентариев в "нормандском формате"

13:38 20.12.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
© РИА Новости / Нина Зотина
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Участие парламентариев в нормандском переговорном процессе ускорит мирное урегулирование на юго-востоке Украины, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал парламентское измерение "нормандского диалога".
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"Предложение президента можно только приветствовать, если в "нормандском формате" будут участвовать парламентарии государств, входящих в эту четверку, это позволит ускорить процесс мирного урегулирования на юго-востоке Украины", - сказал Цеков.
Он подчеркнул, что поддерживает расширение числа участников переговорного процесса, но только в рамках четырех государств, "без вмешательства извне".
По мнению парламентария, такие парламентские саммиты могут проходить во Франции, Германии или в Белоруссии.
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