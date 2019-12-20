Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.
В пятницу в Санкт-Петербурге проходит встреча первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их беседе присоединился президент РФ Владимир Путин. Медведчук воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать об идее подключить парламенты Германии, Франции, России и Украины к урегулированию на Украине.
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"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - одобрил такой план глава российского государства. По его мнению, "реакция (российских парламентариев) будет только положительной".
"Нормандский формат" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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