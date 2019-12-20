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Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате"
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РИА Новости

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате"

13:04 20.12.2019 (обновлено: 13:37 20.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, министр финансов РФ Антон Силуанов и глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время беседы в Санкт-Петербурге. 20 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин, министр финансов РФ Антон Силуанов и глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время беседы в Санкт-Петербурге. 20 декабря 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин, министр финансов РФ Антон Силуанов и глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время беседы в Санкт-Петербурге. 20 декабря 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.
В пятницу в Санкт-Петербурге проходит встреча первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их беседе присоединился президент РФ Владимир Путин. Медведчук воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать об идее подключить парламенты Германии, Франции, России и Украины к урегулированию на Украине.
Встреча лидеров нормандской четверки
10 декабря, 06:17
Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - одобрил такой план глава российского государства. По его мнению, "реакция (российских парламентариев) будет только положительной".
"Нормандский формат" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
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Реакция на события на Украине"Нормандская четверка"Виктор МедведчукАнтон СилуановВладимир ПутинФранцияГерманияРоссияСанкт-ПетербургУкраинаВ мире
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