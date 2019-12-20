Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате"

"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - одобрил такой план глава российского государства. По его мнению, "реакция (российских парламентариев) будет только положительной".

"Нормандский формат" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.