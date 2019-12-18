Стало известно, когда Тилль Линдеманн выступит в России

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Рок-музыкант Тилль Линдеманн опубликовал в сторис инстаграма дополнительную афишу концертов группы Lindemann, в которую вошли даты выступлений в России.
Скриншот сторис Till Lindemann в Instagram
Линдеманн и Тэгтгрен (второй участник Lindemann, — Прим.ред.) выступят в России в марте 2020 года в нескольких городах России, в том числе в Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске.
В Санкт-Петербурге концерт состоится 2 марта на "Сибур Арене", в Москве —15 марта на "ВТБ Арене".
Ранее Линдеманн объявил даты шоу в городах Европы, которые пройдут в феврале. На многие из них все билеты уже распроданы.
В конце октября участники Lindemann снимали клипы на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге на треки из их нового альбома F&M, выход которого состоялся 22 ноября.
В ролике на песню "Frau & mann" главную женскую роль исполнила Светлана Лобода.