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Стало известно, когда Тилль Линдеманн выступит в России
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РИА Новости

Стало известно, когда Тилль Линдеманн выступит в России

14:02 18.12.2019
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© Rammstein OfficialКадр из видео группы Rammstein на песню Ausländer ("Иностранец")
Кадр из видео группы Rammstein на песню Ausländer (Иностранец)
© Rammstein Official
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Рок-музыкант Тилль Линдеманн опубликовал в сторис инстаграма дополнительную афишу концертов группы Lindemann, в которую вошли даты выступлений в России.
© Аккаунт Till Lindemann в InstagramСкриншот сторис Till Lindemann в Instagram
Скриншот сторис Till Lindemann в Instagram
© Аккаунт Till Lindemann в Instagram
Скриншот сторис Till Lindemann в Instagram
Линдеманн и Тэгтгрен (второй участник Lindemann, — Прим.ред.) выступят в России в марте 2020 года в нескольких городах России, в том числе в Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске.
В Санкт-Петербурге концерт состоится 2 марта на "Сибур Арене", в Москве —15 марта на "ВТБ Арене".
Ранее Линдеманн объявил даты шоу в городах Европы, которые пройдут в феврале. На многие из них все билеты уже распроданы.
В конце октября участники Lindemann снимали клипы на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге на треки из их нового альбома F&M, выход которого состоялся 22 ноября.
В ролике на песню "Frau & mann" главную женскую роль исполнила Светлана Лобода.
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
26 ноября, 16:42Культура
Клип Лободы и Линдеманна набрал более полутора миллиона просмотров
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КультураМузыкаНовости культурыКраснодарТилль ЛиндеманнМоскваНовосибирскЕвропаЕкатеринбургСанкт-Петербург
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