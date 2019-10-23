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РИА Новости
Культура

Тилль Линдеманн снимал новый клип на киностудии "Ленфильм"

10:51 23.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСолист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Фронтмен рок-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн побывал на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге, о чем рассказал подписчикам в инстаграме.
"Ленфильм. Новое видео в процессе", — написал музыкант.
Тилль Линдеманн приехал в Санкт-Петербург несколько дней назад вместе с коллегой по группе Lindemann шведским музыкантом Петером Тэгтгреном.
Они поздравили российскую певицу Светлана Лободу с днем рождения, и приступили к работе над клипом.
Ранее стало известно, что новый альбом Линдеманна и Тэгтгрена F&M выйдет 22 ноября.
Певица Loboda
18 октября, 15:22Радио Sputnik
"Мой день. Моя ночь". С кем Светлана Лобода отпраздновала день рождения
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КультураМузыкаНовости культурыИнстаграмТилль ЛиндеманнRammsteinЛенфильмСанкт-Петербург
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