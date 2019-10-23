Тилль Линдеманн снимал новый клип на киностудии "Ленфильм"

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Фронтмен рок-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн побывал на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге, о чем рассказал подписчикам в инстаграме.
"Ленфильм. Новое видео в процессе", — написал музыкант.
Тилль Линдеманн приехал в Санкт-Петербург несколько дней назад вместе с коллегой по группе Lindemann шведским музыкантом Петером Тэгтгреном.
Они поздравили российскую певицу Светлана Лободу с днем рождения, и приступили к работе над клипом.
Ранее стало известно, что новый альбом Линдеманна и Тэгтгрена F&M выйдет 22 ноября.