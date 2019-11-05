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РИА Новости
Культура

Тилль Линдеманн объявил даты нового концертного тура

15:27 05.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСолист группы Rammstein Тилль Линдеманн на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Тилль Линдеманн опубликовал в инстаграме афишу с датами концертного тура метал-группы Lindemann, в которой выступает вместе Петером Тэгтгреном.
Афиша концертного тура Тилля Линдеманна, опубликованная в Instagram
Афиша концертного тура Тилля Линдеманна, опубликованная в Instagram
Афиша концертного тура Тилля Линдеманна, опубликованная в Instagram
Музыканты выступят в феврале 2020 года в Германии (Ганновер, Кёльн, Оффенбах, Лейпциг, Мюнхен), Австрии (Вена), Чехии (Прага), Швейцарии (Цюрих), Франции (Париж), Великобритании (Лондон), Швеции (Стокгольм) и Финляндии (Хельсинки).
Билеты поступят в продажу восьмого ноября.
Россия в программу тура не вошла, несмотря на то, что в конце октября Линдеманн и Тэгтгрен снимали клипы на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге для синглов из их нового альбома F&M.
Кадр из трейлера видеоклипа Knebel проекта Тилля Линдеманна Lindemann
1 ноября, 16:31Культура
Тилль Линдеманн представил тизер клипа, который снимали на "Ленфильме"
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КультураМузыкаНовости культурыТилль ЛиндеманнЛенфильм
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