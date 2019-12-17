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Ленинградская область
2019-12-17T17:56+0300
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В Ленобласти отремонтировано 182 км региональных трасс в 2019 году
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РИА Новости

В Ленобласти отремонтировано 182 км региональных трасс в 2019 году

17:56 17.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкУкладка асфальта
Укладка асфальта
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Дорожники Ленинградской области отремонтировали в 2019 году 182 километра региональных дорог, применив при этом новые технологии, включая асфальт особой прочности и полимерно-битумные ленты, предотвращающие попадание влаги в швы на новом покрытии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в этом году в области были полностью выполнены плановые показатели по ремонту дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Больше всего ремонтов проведено на региональных дорогах Ломоносовского района. Техника работала на трассах "Санкт-Петербург — Ручьи", "Сосновый Бор — Глобицы", на подъезде к Малому Карлино от Киевского шоссе, участке дороги "Анташи — Красное Село", "Петродворец — Кейкино", "Форт ʺКрасная Горкаʺ — Коваши — Сосновый Бор" и "Стрельна — Кипень — Гатчина", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Подпорожском районе сделан подъезд к деревне Карнаволок и участок дороги "Алеховщина — Надпорожье — Плотично". В Сланцевском районе — участок трассы "Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп", в Тосненском — часть дороги "Ульяновка — Отрадное".
"С участием жителей региона определены основные дороги, подлежащие ремонту в 2020 году. В их числе - самые загруженные региональные магистрали. В частности, "Дорога жизни" и Токсовское шоссе, а также ряд дорог во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и Волосовском районах", - подытожили в пресс-службе.
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