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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-17T12:52+0300
https://ria.ru/20191217/1562481547.html
Власти Алтая расселят 12 тысяч "квадратов" аварийного жилья
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РИА Новости

Власти Алтая расселят 12 тысяч "квадратов" аварийного жилья

12:52 17.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАлтайский край
Алтайский край
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Алтайский край. Архивное фото
БАРНАУЛ, 17 дек - РИА Новости. Власти Алтайского края планируют расселить в 2020 году 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.
По его словам, с января 2019 года заработал федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда".
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"Первый федеральный транш в рамках этапа 2019-2020 годов - 390 миллионов рублей. Из них получили порядка 180 миллионов, остальные средства - на 2020 год. Показатели по краю выполнены, даже перевыполнены. Мы ставим для себя задачу - сделать задел на следующий год. В этом году в объеме 1760 квадратных метров реализованы, на следующий год должны порядка 12 тысяч квадратных метров жилья реализовать", - сказал Гилев.
Всего к 2024 году в крае должны расселить все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Это в общей сложности 124 тысячи квадратных метров, на которых проживают около 8 тысяч человек. Осталось расселить примерно 58 тысяч квадратных метров.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
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