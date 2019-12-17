Власти Алтая расселят 12 тысяч "квадратов" аварийного жилья

"Первый федеральный транш в рамках этапа 2019-2020 годов - 390 миллионов рублей. Из них получили порядка 180 миллионов, остальные средства - на 2020 год. Показатели по краю выполнены, даже перевыполнены. Мы ставим для себя задачу - сделать задел на следующий год. В этом году в объеме 1760 квадратных метров реализованы, на следующий год должны порядка 12 тысяч квадратных метров жилья реализовать", - сказал Гилев.