Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика
Удмуртская Республика
2019-12-17T11:02+0300
https://ria.ru/20191217/1562474021.html
Бречалов направил 106 миллионов рублей на социальные нужды региона
https://cdn25.img.ria.ru/images/152130/30/1521303093_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3a46c17f29a0cbde365b4468bd9948b0.jpg
РИА Новости

Бречалов направил 106 миллионов рублей на социальные нужды региона

11:02 17.12.2019
9
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 17 дек - РИА Новости. Власти Удмуртии направили 106 миллионов рублей, сэкономленные за счёт административной реформы, на социальные нужды региона, в том числе на обеспечение жителей льготными лекарствами, заявил глава республики Александр Бречалов в ежегодном докладе Госсовету о положении дел в регионе.
"В Удмуртии административная реформа началась два года назад, и мы видим положительный бюджетный и социальный эффект от ее реализации. А самое главное, эти изменения видят люди. Так, например, в 2018 году наш государственный аппарат сократился на 161 штатную единицу, количество органов власти сократилось на 8 единиц, это позволило нам сэкономить более 106 миллионов рублей. Эти средства в этом году были направлены в том числе на льготное лекарственное обеспечение граждан", - сказал в своём докладе Бречалов.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
12 декабря, 18:33Удмуртская Республика
Больницы скорой помощи Удмуртии получили десять реанимобилей
Он отметил, что в 2020 году административная реформа будет продолжена, и бюджет администрации главы и правительства Удмуртии будет сокращен еще на 15 миллионов рублей. Глава региона призвал депутатов местного парламента внимательно посмотреть и проанализировать расходную часть, сравнить численность контрольного комитета республики с другими регионами с сопоставимыми параметрами социальной экономики.
"В Чувашской республике, например, штатная численность составляет всего 16 человек, в Кировской области - 21, а в Саратовской области - 32. Напомню, в государственном контрольном комитете Удмуртии - 46 человек",- привёл примеры глава региона.
Здание Государственной Думы РФ
14 ноября, 14:41Удмуртская Республика
В Госдуме обещали помочь с проблемой недостроенных школ в Удмуртии
Бречалов подчеркнул, что вывод сотрудников госучреждений в подведомственные учреждения не является способом оптимизации. "По результатам этого года ровно половина сокращаемых штатных единиц - это именно такие случаи. Вы должны понять, что формалистский подход к реализации проекта просто на бумаге не позволит получить желаемого эффекта. Напомню, что сэкономленные средства остаются в местных бюджетах, которые вы можете направить на строительство дорог, ремонт школ и детских садов, домов культуры, благоустройство общественных территорий и поддержку граждан", - пояснил глава Удмуртии.
000000
Обсудить 0
Удмуртская РеспубликаУдмуртская республикаАлександр БречаловОбщество
Рекомендуем
Глава Удмуртии Александр Бречалов
Удмуртия продолжит проект инициативного бюджетирования в 2020 году
Врач в поликлинике
Выбор РИА Новости: главные события 2019 года в социальной сфере
Детская городская клиническая больница Святого Владимира
В Москве пройдет заключительная акция программы "Мир без слез"
Бронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Россия зафиксировала 50 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Скорая помощь в Афганистане
При взрыве в Афганистане пострадали более 20 человек
Медсестра
Двое пострадавших при хлопке газа в доме в Тюмени остаются в больнице
На месте взрыва газа в жилом доме в Тюмени
В Тюмени начали восстанавливать пострадавший от хлопка газа дом
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Очередной российско-турецкий патруль начал работу в Сирии
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана
Молодые люди со смартфонами в Москве
Москва в 2020 году впервые проведет хакатон в сфере туризма
Покупатели в одном из гипермаркетов
В России продукты стали проверять на большее число видов антибиотиков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал главные проблемы в области прав человека
Автомобиль Следственного комитета РФ
В ДТП в Приморье погиб следователь СК
Буквы М у входа на станцию московского метро
В московском метро установили автоматы по продаже сувенирных монет
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев примет участие во встрече по Афганистану в Иране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
11:52Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
11:48Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
11:47В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
11:46Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
11:45Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
11:44В Кирове машина упала с моста
11:43Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
11:41Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
11:38Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны
11:33Суд обязал "дочку" РЖД заплатить за песни в плацкартах
11:33Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
11:32Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
11:31СК завел дело после изъятия арсенала у семьи в Ленинградской области
11:29В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000
Лента новостейМолния