Бречалов направил 106 миллионов рублей на социальные нужды региона

УФА, 17 дек - РИА Новости. Власти Удмуртии направили 106 миллионов рублей, сэкономленные за счёт административной реформы, на социальные нужды региона, в том числе на обеспечение жителей льготными лекарствами, заявил глава республики Александр Бречалов в ежегодном докладе Госсовету о положении дел в регионе.
"В Удмуртии административная реформа началась два года назад, и мы видим положительный бюджетный и социальный эффект от ее реализации. А самое главное, эти изменения видят люди. Так, например, в 2018 году наш государственный аппарат сократился на 161 штатную единицу, количество органов власти сократилось на 8 единиц, это позволило нам сэкономить более 106 миллионов рублей. Эти средства в этом году были направлены в том числе на льготное лекарственное обеспечение граждан", - сказал в своём докладе Бречалов.
Он отметил, что в 2020 году административная реформа будет продолжена, и бюджет администрации главы и правительства Удмуртии будет сокращен еще на 15 миллионов рублей. Глава региона призвал депутатов местного парламента внимательно посмотреть и проанализировать расходную часть, сравнить численность контрольного комитета республики с другими регионами с сопоставимыми параметрами социальной экономики.
"В Чувашской республике, например, штатная численность составляет всего 16 человек, в Кировской области - 21, а в Саратовской области - 32. Напомню, в государственном контрольном комитете Удмуртии - 46 человек",- привёл примеры глава региона.
Бречалов подчеркнул, что вывод сотрудников госучреждений в подведомственные учреждения не является способом оптимизации. "По результатам этого года ровно половина сокращаемых штатных единиц - это именно такие случаи. Вы должны понять, что формалистский подход к реализации проекта просто на бумаге не позволит получить желаемого эффекта. Напомню, что сэкономленные средства остаются в местных бюджетах, которые вы можете направить на строительство дорог, ремонт школ и детских садов, домов культуры, благоустройство общественных территорий и поддержку граждан", - пояснил глава Удмуртии.