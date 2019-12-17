Бречалов направил 106 миллионов рублей на социальные нужды региона

"В Удмуртии административная реформа началась два года назад, и мы видим положительный бюджетный и социальный эффект от ее реализации. А самое главное, эти изменения видят люди. Так, например, в 2018 году наш государственный аппарат сократился на 161 штатную единицу, количество органов власти сократилось на 8 единиц, это позволило нам сэкономить более 106 миллионов рублей. Эти средства в этом году были направлены в том числе на льготное лекарственное обеспечение граждан", - сказал в своём докладе Бречалов.