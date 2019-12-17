Финансирование АПК Ивановской области в 2020 году возрастет

ИВАНОВО, 17 дек – РИА Новости. Власти . Власти Ивановской области увеличат финансирование агропромышленного комплекса (АПК) региона с 626,4 миллиона рублей в текущем году до порядка 680 миллионов рублей в 2020 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Из общего объема финансирования отрасли в 2020 году 466,7 миллиона рублей поступит из федерального бюджета, а 212,6 миллиона рублей - из областной казны", – сказал собеседник агентства.

По его словам, со следующего года Минсельхоз России вводит новые правила государственной поддержки сельскохозяйственного производства. Предусмотрены два направления: компенсирующая субсидия на поддержку сельхозпроизводства в субъектах, и стимулирующая, которая будет предоставляться регионам на развитие приоритетных отраслей АПК.

Директор областного департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Черкесов пояснил, что компенсирующая субсидия предполагает предоставление бюджетных ассигнований на поддержку животноводства, растениеводства и агрострахование, а стимулирующая - на развитие наиболее перспективных направлений в регионе.

"Среди них - производство зерновых, зернобобовых и технических культур, молока и мяса, а также поддержка многолетних насаждений и развитие малых форм хозяйствования. Размер средств компенсирующей субсидии на 2020 год составит 179,8 миллиона рублей, стимулирующей - 164,3 миллиона рублей", – отметил Черкесов.

В пресс-службе добавили, что на реализацию мероприятий новой государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", которая начнет работать со следующего года, в Ивановской области, направят 90,9 миллиона рублей. Это на 14 миллиона рублей больше, чем на реализацию аналогичной программы в 2019 году.