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Ивановская область
Ивановская область
2019-12-17T12:06+0300
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Финансирование АПК Ивановской области в 2020 году возрастет
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РИА Новости

Финансирование АПК Ивановской области в 2020 году возрастет

10:36 17.12.2019 (обновлено: 12:06 17.12.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкТехника, осуществляющая посев кормовых культур на полях ЗАО "Вергуза" в Ивановском районе Ивановской области
Техника, осуществляющая посев кормовых культур на полях ЗАО Вергуза в Ивановском районе Ивановской области
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
ИВАНОВО, 17 дек – РИА Новости. Власти Ивановской области увеличат финансирование агропромышленного комплекса (АПК) региона с 626,4 миллиона рублей в текущем году до порядка 680 миллионов рублей в 2020 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Из общего объема финансирования отрасли в 2020 году 466,7 миллиона рублей поступит из федерального бюджета, а 212,6 миллиона рублей - из областной казны", – сказал собеседник агентства.
По его словам, со следующего года Минсельхоз России вводит новые правила государственной поддержки сельскохозяйственного производства. Предусмотрены два направления: компенсирующая субсидия на поддержку сельхозпроизводства в субъектах, и стимулирующая, которая будет предоставляться регионам на развитие приоритетных отраслей АПК.
Директор областного департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Черкесов пояснил, что компенсирующая субсидия предполагает предоставление бюджетных ассигнований на поддержку животноводства, растениеводства и агрострахование, а стимулирующая - на развитие наиболее перспективных направлений в регионе.
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"Среди них - производство зерновых, зернобобовых и технических культур, молока и мяса, а также поддержка многолетних насаждений и развитие малых форм хозяйствования. Размер средств компенсирующей субсидии на 2020 год составит 179,8 миллиона рублей, стимулирующей - 164,3 миллиона рублей", – отметил Черкесов.
В пресс-службе добавили, что на реализацию мероприятий новой государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", которая начнет работать со следующего года, в Ивановской области, направят 90,9 миллиона рублей. Это на 14 миллиона рублей больше, чем на реализацию аналогичной программы в 2019 году.
"На развитие мелиорации земель, сельскохозяйственной потребительской кооперации, отраслей животноводства, обновление парка сельхозтехники и оборудования, кадровое обеспечение отрасли, возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным проектам еще предусмотрено 244,3 миллиона рублей", - сказали в пресс-службе.
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Ивановская областьМинистерство сельского хозяйства РФ
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