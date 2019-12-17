Министр юстиции Украины опроверг информацию о своей отставке

Ранее депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в своем Telegram-канале сообщила, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и министр юстиции якобы написали заявления об отставке из-за низких зарплат. Милованов опроверг информацию о своей отставке.

Ранее Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе. Министр добавил, что если ситуация не изменится, он уйдет с должности. Позднее министр кабмина Украины Дмитрий Дубилет рассказал, что многие министры и их заместители просят повысить зарплату, чтобы содержать семьи.