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СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона
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РИА Новости

СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона

15:22 15.12.2019
17122
© Фото : ИА РАНУченые ведут раскопки в одиночной могиле, где предположительно захоронен генерал Гюден
Ученые ведут раскопки в одиночной могиле, где предположительно захоронен генерал Гюден
© Фото : ИА РАН
Ученые ведут раскопки в одиночной могиле, где предположительно захоронен генерал Гюден. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, сообщает французское издание Point со ссылкой на источники.
Останки были обнаружены этим летом в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия готова будет передать Франции останки Гюдена, если французская сторона этого захочет,.
"Президент Эммануэль Макрон в действительности попросил приступить к организации операций, касающихся возвращения останков генерала Гюдена. Запланирована церемония с участием Владимира Путина", - сообщили изданию источники в Елисейском дворце.
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По имеющейся информации, в парижском Доме Инвалидов должна пройти торжественная церемония для почтения памяти генерала. Именно в ней должен принять участие президент РФ. По окончании церемонии останки соратника Наполеона будут захоронены.
Издание отмечает, что дело о возвращении останков генерала ускорилось с прибытием Владимира Путина на саммит в Париже 9 декабря. Президент Франции поднял этот вопрос в ходе встречи с российским коллегой.
Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.
Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.
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Российское военно-историческое общество (РВИО)Эммануэль МакронОтечественная война (1812)Российская академия наукВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Да ради бога, и как бонус можно передать останки петербуржского доцента-расчленителя Соколова... :)))
15 декабря, 15:57
Нефертити Васильевна Фишман
16120014
Надо торговаться. Пусть скифскую коллекцию в Крым вернут. Может ещё чего втихаря зажали.
15 декабря, 15:33
vvab6
2320003
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