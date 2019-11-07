Экспертиза подтвердила, что в Смоленске нашли останки соратника Наполеона

ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. ДНК-экспертиза подтвердила, что обнаруженные в ходе раскопок в ДНК-экспертиза подтвердила, что обнаруженные в ходе раскопок в Смоленске останки действительно принадлежат одному из ближайших соратников Наполеона - генералу Сезару Шарлю-Этьену Гюдену, сообщил РИА Новости глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский.

Останки, принадлежность которых вызывала вопросы экспертов, были обнаружены этим летом археологи в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске.

Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.

"Могу на 100% подтвердить, что найденные останки являются действительно останками генерала Гюдена: это показали положительные ДНК-анализы с братом, матерью и сыном генерала", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что следующим этапом в истории с генералом Гюденом может стать "репатриация тела во Францию - либо усилиями семьи, либо французского правительства".

Комментируя возможные места для захоронения останков соратника Наполеона, Малиновский сказал, что "возможно, он будет похоронен в Доме Инвалидов, поскольку место уже готово".