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РИА Новости

Экспертиза подтвердила, что в Смоленске нашли останки соратника Наполеона

12:02 07.11.2019
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© Фото : ИА РАНУченые ведут раскопки в одиночной могиле, где предположительно захоронен Сезар Шарль-Этьен Гюден
Ученые ведут раскопки в одиночной могиле, где предположительно захоронен Сезар Шарль-Этьен Гюден
© Фото : ИА РАН
Ученые ведут раскопки в одиночной могиле, где предположительно захоронен Сезар Шарль-Этьен Гюден. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. ДНК-экспертиза подтвердила, что обнаруженные в ходе раскопок в Смоленске останки действительно принадлежат одному из ближайших соратников Наполеона - генералу Сезару Шарлю-Этьену Гюдену, сообщил РИА Новости глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский.
Останки, принадлежность которых вызывала вопросы экспертов, были обнаружены этим летом археологи в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске.
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Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.
"Могу на 100% подтвердить, что найденные останки являются действительно останками генерала Гюдена: это показали положительные ДНК-анализы с братом, матерью и сыном генерала", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что следующим этапом в истории с генералом Гюденом может стать "репатриация тела во Францию - либо усилиями семьи, либо французского правительства".
Комментируя возможные места для захоронения останков соратника Наполеона, Малиновский сказал, что "возможно, он будет похоронен в Доме Инвалидов, поскольку место уже готово".
Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.
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Российское военно-историческое общество (РВИО)Отечественная война (1812)Российская академия наукФранцияРоссияОбщество
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