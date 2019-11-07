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РИА Новости

Россия готова передать Франции останки соратника Наполеона, заявил Песков

15:23 07.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия готова будет передать Франции обнаруженные под Смоленском останки соратника Наполеона генерала Гюдена, если французская сторона этого захочет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Останки, принадлежность которых вызывала вопросы экспертов, были обнаружены этим летом в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. ДНК-экспертиза подтвердила, что они действительно принадлежат одному из ближайших соратников Наполеона - генералу Сезару Шарлю-Этьену Гюдену.
"Действительно, об этой истории хорошо известно. Действительно, наши и французские археологи здорово поработали, и документы изучили, и провели совместные раскопки. Собственно, все тесты ДНК, насколько я понимаю, подтвердили, что это действительно генерал Гюден. Президенту Путину уже известно об этой истории. И, конечно, в случае, если французская сторона обозначит свои намерения на это счет, свою заинтересованность на этот счет, то, конечно, мы будем готовы оказать всяческое содействие", – сказал Песков журналистам.
Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.
Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.
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Эммануэль МакронДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияСмоленскРоссияОбщество
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