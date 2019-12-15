Зимние аномалии на фоне потепления. Когда в Москве выпадет снег

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Бесснежный и очень теплый декабрь в центральных регионах страны породил волну комментариев в СМИ о приходе зимы "как в Европе". И хотя в ближайшие лет пятьдесят нам это не грозит, общее потепление климата в европейской части России — факт, связанный с глобальным трендом.

Переломный 2005 год

"За последние 30 лет среднегодовые зимние температуры в Московском регионе выросли на четыре градуса. Это очень много. Мы фактически перепрыгнули из декабря в ноябрь, тот, к которому привыкли в конце XX века. Такие зимы — прямое следствие глобального потепления. Они будут происходить все чаще. Этот декабрь, кстати, не впервые бесснежный. На моей памяти с начала XXI века несколько раз накануне Нового года не было снега", — делится соображениями с РИА Новости Владимир Семенов, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН.

оказался рекордно теплым за всю историю инструментальных наблюдений за температурой воздуха на поверхности планеты, о чем заявляла Всемирная метеорологическая организация. Происходило это на фоне Эль-Ниньо — резкого потепления в экваториальной части Тихого океана, явления, случающегося в среднем раз в четыре года. Аномально теплый декабрь в России был совсем недавно — в 2015-м. Впрочем, как и зимний период в целом по всему земному шару. Тогда весь годрекордно теплым за всю историю инструментальных наблюдений за температурой воздуха на поверхности планеты, о чем заявляла Всемирная метеорологическая организация. Происходило это на фоне Эль-Ниньо — резкого потепления в экваториальной части Тихого океана, явления, случающегося в среднем раз в четыре года.

"Аномально теплыми зимы в европейской части России были и в начале 1950-х. Это явление называют потеплением середины XX века. Но регулярно сильные положительные аномалии температуры в начале зимы происходят начиная с 2005 года. Примерно в это же время и таяние морских льдов в Арктике резко ускорилось. В среднем в Московском регионе каждый третий декабрь с тех пор — аномально теплый", — продолжает Семенов.

Причина нынешнего аномально теплого декабря, помимо общего тренда к увеличению температуры, связана с атмосферной циркуляцией. К северу от Каспийского моря стоит устойчивый антициклон, как говорят специалисты – "блокинг". Такой антициклон блокирует обычные пути атлантических циклонов, которые зимой заносят холодный арктический воздух на европейскую часть России. Пути циклонов сейчас проходят севернее.

В результате на Московский регион и европейскую часть России движется мощный поток теплого воздуха с юга Европы — Балканского полуострова, юга Италии. Такая синоптическая картина встречается все чаще и, как показывают исследования, может быть следствием процессов глобального потепления. А из-за того что воздух теплый, влага в нем не конденсируется и осадки не выпадают.

Потепление оставит снег

Однако вообще без снега этой зимой москвичи не останутся. Как только в Московский регион прорвется холодный арктический воздух, температуры упадут ниже нуля, пойдут твердые осадки. По уточненным данным, это может случиться в последней декаде декабря, фактически накануне Нового года. В крайнем случае — в январе.

В ближайшие лет пятьдесят холодные зимы и снег нам гарантированы, уверен Владимир Семенов.

"Мы все-таки расположены близко к Северу, поэтому зимой у нас радиационный баланс отрицательный: начиная с ноября Земля теряет гораздо больше тепла, чем получает от Солнца. Такие ситуации, как сейчас, возникают благодаря аномальному переносу тепла в атмосфере. Долго они продолжаться не могут", — поясняет ученый.

Однако все идет к тому, что зимы у нас действительно могут стать европейскими, такими, как на севере Германии или как в Польше. Это связано с расширением ареала умеренного климата на Восток, сглаживанием сезонных контрастов зима-лето. Все это может сопровождаться и опасными природными катаклизмами.