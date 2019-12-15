Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-15T08:08+0300
https://ria.ru/20191215/1562377714.html
Зимние аномалии на фоне потепления. Когда в Москве выпадет снег
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/77/1562377706_0:109:3072:1837_1036x0_80_0_0_0a57e0cc6ff9692e261acbbb84f5b274.jpg
РИА Новости

Зимние аномалии на фоне потепления. Когда в Москве выпадет снег

08:00 15.12.2019 (обновлено: 08:08 15.12.2019)
9493
© РИА Новости / Максим БлиновРаушская набережная в Москве
Раушская набережная в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Бесснежный и очень теплый декабрь в центральных регионах страны породил волну комментариев в СМИ о приходе зимы "как в Европе". И хотя в ближайшие лет пятьдесят нам это не грозит, общее потепление климата в европейской части России — факт, связанный с глобальным трендом.

Переломный 2005 год

"За последние 30 лет среднегодовые зимние температуры в Московском регионе выросли на четыре градуса. Это очень много. Мы фактически перепрыгнули из декабря в ноябрь, тот, к которому привыкли в конце XX века. Такие зимы — прямое следствие глобального потепления. Они будут происходить все чаще. Этот декабрь, кстати, не впервые бесснежный. На моей памяти с начала XXI века несколько раз накануне Нового года не было снега", — делится соображениями с РИА Новости Владимир Семенов, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН.
Аномально теплый декабрь в России был совсем недавно — в 2015-м. Впрочем, как и зимний период в целом по всему земному шару. Тогда весь год оказался рекордно теплым за всю историю инструментальных наблюдений за температурой воздуха на поверхности планеты, о чем заявляла Всемирная метеорологическая организация. Происходило это на фоне Эль-Ниньо — резкого потепления в экваториальной части Тихого океана, явления, случающегося в среднем раз в четыре года.
"Аномально теплыми зимы в европейской части России были и в начале 1950-х. Это явление называют потеплением середины XX века. Но регулярно сильные положительные аномалии температуры в начале зимы происходят начиная с 2005 года. Примерно в это же время и таяние морских льдов в Арктике резко ускорилось. В среднем в Московском регионе каждый третий декабрь с тех пор — аномально теплый", — продолжает Семенов.
Причина нынешнего аномально теплого декабря, помимо общего тренда к увеличению температуры, связана с атмосферной циркуляцией. К северу от Каспийского моря стоит устойчивый антициклон, как говорят специалисты – "блокинг". Такой антициклон блокирует обычные пути атлантических циклонов, которые зимой заносят холодный арктический воздух на европейскую часть России. Пути циклонов сейчас проходят севернее.
В результате на Московский регион и европейскую часть России движется мощный поток теплого воздуха с юга Европы — Балканского полуострова, юга Италии. Такая синоптическая картина встречается все чаще и, как показывают исследования, может быть следствием процессов глобального потепления. А из-за того что воздух теплый, влага в нем не конденсируется и осадки не выпадают.
Прохожие на Красной площади в Москве
11 декабря, 11:42
Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской

Потепление оставит снег

Однако вообще без снега этой зимой москвичи не останутся. Как только в Московский регион прорвется холодный арктический воздух, температуры упадут ниже нуля, пойдут твердые осадки. По уточненным данным, это может случиться в последней декаде декабря, фактически накануне Нового года. В крайнем случае — в январе.
В ближайшие лет пятьдесят холодные зимы и снег нам гарантированы, уверен Владимир Семенов.
"Мы все-таки расположены близко к Северу, поэтому зимой у нас радиационный баланс отрицательный: начиная с ноября Земля теряет гораздо больше тепла, чем получает от Солнца. Такие ситуации, как сейчас, возникают благодаря аномальному переносу тепла в атмосфере. Долго они продолжаться не могут", — поясняет ученый.
Однако все идет к тому, что зимы у нас действительно могут стать европейскими, такими, как на севере Германии или как в Польше. Это связано с расширением ареала умеренного климата на Восток, сглаживанием сезонных контрастов зима-лето. Все это может сопровождаться и опасными природными катаклизмами.
"Яркий пример — весенние шквалы на европейской части России. Они возникают, когда над континентом у нас устанавливается теплая погода, а в Арктике — еще зима, и поэтому пришедшие оттуда холодные воздушные массы создают сильный контраст температур. Мы видим по данным измерений, как этот температурный контраст увеличивается, особенно в мае и начале июня. Это говорит о том, что таких шквалов, которые мы наблюдали в мае 2017-го, когда в Москве погибли 18 человек, стоит ожидать и в будущем. Летом же станут более интенсивными дожди", — констатирует климатолог.
Голодающий детеныш морского льва
24 марта, 08:00РИА Наука
Ученые оценили последствия тепловой бомбы в Тихом океане
273422213
Обсудить 1
РИА НаукаИнститут географии РАНЭкологияВсемирная метеорологическая организацияРоссийская академия наукВладимир СеменовМоскваЕвропаИталия
Рекомендуем
Участники несанкционированной акции белорусской оппозиции
Украинцев изгнали из Гонконга, на очереди Белоруссия
Снегопад в Москве
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Флаг Евросоюза в Брюсселе
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
Банкноты номиналом 1 доллар США
Час пробил: теперь в мировой торговле можно делать все что угодно
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
Головная боль Пентагона. Почему США разучились строить авианосцы
Вид на Филиппины
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
Прохожие на Красной площади в городе Москве
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Нина Ильина
"Серега побежал, в него выстрелили". Истории жертв жестоких розыгрышей
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
Газодобывающее предприятие на Украине
Кремль назвал условие транзита газа через Украину
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Индии около 60 человек пострадали в беспорядках, сообщает СМИ
07:14Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
07:11Врач раскрыл пользу кратковременного голодания
07:09На линии Московского метрополитена вышли первые новогодние поезда
07:04Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах
06:55США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР
06:40В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе
06:36Российские малые виноделы должны иметь преференции, считают в ФАС
06:33Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу
06:30Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
06:29Вице-премьер Трутнев представил в ЕАО нового главу региона
06:27В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
06:25Эксперты рассказали, какие работники могут ожидать повышения зарплат
06:18Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии
06:07Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
06:03Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок
06:02Казахстан отмечает 28-летие независимости
05:52В Приморье на месте Хасанских боев нашли разбитые танки
05:46На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных
05:44Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
Лента новостейМолния