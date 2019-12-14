Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T15:54+0300
https://ria.ru/20191214/1562390037.html
Врач оценил список продуктов, вызывающих бессонницу
https://cdn24.img.ria.ru/images/155180/06/1551800689_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ce2a0b92236c8d6e4398c7388d7845ca.jpg
РИА Новости

Врач оценил список продуктов, вызывающих бессонницу

11:35 14.12.2019 (обновлено: 15:54 14.12.2019)
18785
© Depositphotos / logoffБессонница
Бессонница
© Depositphotos / logoff
Бессонница. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с РЕН-ТВ подтвердил выводы американских ученых о связи увеличения риска возникновения бессонницы при употреблении продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов.
Он напомнил, что из-за такой пищи уровень инсулина у человека сначала повышается, а затем падает.
"Все время идут такие качели", — заявил врач.
Это, по его словам, влияет на метаболическую активность головного мозга.
Он посоветовал употреблять на ночь "длинные" углеводы, например зерновые, фрукты или каши.
Кроме того, он предложил на ночь выпивать стакан молока с медом, чтобы успокоить такие "качели". Оно надолго задерживается в желудке, поэтому поступление углеводов дальше в кишечник будет замедляться.
Ранее ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете проанализировали рацион питания более чем 50 тысяч женщин в постменопаузе. Согласно итогам исследования, рис, сахар и белый хлеб повышают уровень сахара в крови. Это является одной из причин возникновения бессонницы.
Девушка засыпает с гаджетом
13 июля, 09:24
Сомнолог рассказал, сколько часов сна необходимо человеку
461411310
Обсудить 3
бессонницаЗдоровье - ОбществоКолумбийский университетРоссияСШАОбщество
Рекомендуем
Бессонница
Названы вызывающие бессонницу продукты
Девушка выбирает правильное питание
Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках
Компрессорная установка месторождения природного газа
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы
Девушка заснула
Ученые рассказали об опасности дневного сна
Отдыхающие на курорте Эльбрус
На Эльбрусе открыли юбилейный горнолыжный сезон
Врач во время осмотра пациента
Число пострадавших в ДТП в Свердловской области выросло до 15 человек
Девушка, страдающая бессонницей
Сомнолог оценил перечень вызывающих бессонницу продуктов
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Прохожие на Красной площади в городе Москве
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Поезд Московского центрального диаметра
Власти Москвы предложили поменять названия ряда станций МЦД
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава ДНР высказался о законе об особом статусе Донбасса
Германский бундестаг в Берлине
В бундестаге прокомментировали высылку дипломатов из России
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала список продуктов, вызывающих бессонницу
Певица София Ротару
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния