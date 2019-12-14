Врач оценил список продуктов, вызывающих бессонницу

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с РЕН-ТВ подтвердил выводы американских ученых о связи увеличения риска возникновения бессонницы при употреблении продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов.

Он напомнил, что из-за такой пищи уровень инсулина у человека сначала повышается, а затем падает.

"Все время идут такие качели", — заявил врач.

Это, по его словам, влияет на метаболическую активность головного мозга.

Он посоветовал употреблять на ночь "длинные" углеводы, например зерновые, фрукты или каши.

Кроме того, он предложил на ночь выпивать стакан молока с медом, чтобы успокоить такие "качели". Оно надолго задерживается в желудке, поэтому поступление углеводов дальше в кишечник будет замедляться.