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РИА Наука
2019-12-14T13:10+0300
https://ria.ru/20191214/1562386127.html
Названы вызывающие бессонницу продукты
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РИА Новости

Названы вызывающие бессонницу продукты

05:05 14.12.2019 (обновлено: 13:10 14.12.2019)
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© Fotolia / BillionPhotos.comБессонница
Бессонница
© Fotolia / BillionPhotos.com
Бессонница. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов повышает риск возникновения бессонницы. К такому выводу пришли исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете, сообщает MedicalXpress.
Авторы работы проанализировали рацион питания более чем 50 тысяч женщин в постменопаузе. Согласно их выводам, такие продукты, как сахар, белый хлеб и рис повышают уровень сахара в крови, что провоцирует бессонницу.
Специалисты поясняют, что организм вырабатывает инсулин в попытке снизить уровень сахара, а это может привести к выбросу гормонов, в том числе адреналина и кортизола, которые вызывают нарушение сна.
Ученые посоветовали включить в рацион овощи и фрукты, поскольку они благоприятно влияют на сон.
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