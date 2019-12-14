Названы вызывающие бессонницу продукты

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов повышает риск возникновения бессонницы. К такому выводу пришли исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов повышает риск возникновения бессонницы. К такому выводу пришли исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете , сообщает MedicalXpress

Авторы работы проанализировали рацион питания более чем 50 тысяч женщин в постменопаузе. Согласно их выводам, такие продукты, как сахар, белый хлеб и рис повышают уровень сахара в крови, что провоцирует бессонницу.

Специалисты поясняют, что организм вырабатывает инсулин в попытке снизить уровень сахара, а это может привести к выбросу гормонов, в том числе адреналина и кортизола, которые вызывают нарушение сна.